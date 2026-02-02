Ο Σιακαντάρης (του Τσίπρα) απειλεί την πρωτιά (στις μεταγραφές) του Μπίστη

Στο ΠΑΣΟΚ έχουν τους πονοκεφάλους τους αλλά στα διαλείμματα από τις μάχες χαρακωμάτων που δίνουν οι διάφορες ομάδες ενόψει συνεδρίου παρακολουθούν και όσα συμβαίνουν στους τριγύρω πολιτικούς χώρους.



Στο άκουσμα λοιπόν της τελευταίας πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα περί Ομάδας Εργασίας για τη σύγκλιση Σοσιαλδημοκρατίας, Ριζοσπαστικής Αριστεράς και Πολιτικής Οικολογίας, δηκτικά μειδιούσαν, σχολιάζοντας ότι μόλις το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσαν πρωτοβουλίες διεύρυνσης και διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων, αμέσως ακολούθησε και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι τότε ξόρκιζε τη σύγκλιση των κομμάτων και απευθυνόταν μόνο στην κοινωνία των πολιτών...

Εκείνο πάντως που τους έκανε να χαμογελούν ειρωνικά, χωρίς να εκπλήσσονται, ήταν ο διορισμός του επικεφαλής αυτής της ομάδας, που ως γνωστόν είναι ο Γιώργος Σιακαντάρης, μέχρι πρότινος μέλος στην πολιτική κίνηση Ανανεωτική Αριστερά που μετέχει στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και παλαιότερα είχε διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνος στο ΙΣΤΑΜΕ «Ανδρέας Παπανδρέου» (think tank του ΠΑΣΟΚ) επί Γιώργου Παπανδρέου και Ευάγγελου Βενιζέλου.



Οι έχοντες καλύτερη μνήμη ενθυμούνταν ότι ο Σιακαντάρης έχει στηρίξει όλες τις αποχρώσεις της σοσιαλδημοκρατίας αλλά και το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, πριν μεταγραφεί σήμερα στον υπό καθεστώς «rebranding» Αλέξη Τσίπρα.

Από τον αείμνηστο Κώστα Σημίτη που υποστήριζε σθεναρά με την αρθρογραφία του, τη ΔΗΜΑΡ για ένα φεγγάρι, μέχρι το Νίκο Ανδρουλάκη για ένα διάστημα αλλά και τον Ανδρέα Λοβέρδο (!) μετέπειτα (ήταν στο πλευρό του στη διεκδίκηση της προεδρίας το 2021), ενώ προηγήθηκε η Δημοκρατική Συμπαράταξη που είχε συγκροτήσει η Φώφη Γεννηματά και στις ευρωεκλογές του 2024 συμπορεύτηκε με τη Νέα Αριστερά του Αλέξη Χαρίτση.



Ο Νίκος Μπίστης έχει περάσει σίγουρα από πολλά κόμματα, που τον καθιστούν «πρωταθλητή», αλλά -όπως έλεγαν- μάλλον ο Σιακαντάρης τον συναγωνίζεται επάξια στις αλλαγές προσώπων και κομμάτων που έχει υποστηρίξει τα τελευταία χρόνια...