Ο Σίνερ απέχει από τον καλό του εαυτό και ο... λόγος είναι η καυτή σύντροφός του

Ο Γιανίκ Σίνερ γνώρισε τη δεύτερη μεγάλη ήττα του στη σεζόν. Μετά τον αποκλεισμό του στα ημιτελικά του Australian Open από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, το τουρνουά της Ντόχα ολοκληρώθηκε πρόωρα για εκείνον, καθώς στα προημιτελικά ηττήθηκε από τον Γιάκουμπ Μένσικ.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ξεκάθαρο: τι συμβαίνει με τον Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης; Ο ίδιος εμφανίζεται καθησυχαστικός, όμως δεν λείπουν οι φωνές που βλέπουν… καμπανάκι.

Μία από αυτές ανήκει στον Πάολο Μπερτολούτσι. Ο Ιταλός πρώην τενίστας έδωσε μια διαφορετική εξήγηση: «Ο Σίνερ είναι ερωτευμένος», έγραψε στο Χ, αφήνοντας να εννοηθεί πως η προσωπική του ζωή επηρεάζει την αγωνιστική του εικόνα.

Σύμφωνα με τον Μπερτολούτσι, ο Σίνερ πρέπει να αλλάξει προπονητική προσέγγιση, να επαναφέρει την επιθετικότητα στο παιχνίδι του, να μειώσει τις διαφημιστικές υποχρεώσεις και να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμά του, αποδεχόμενος παράλληλα την κυριαρχία του Κάρλος Αλκαράθ.

Sinner è innamorato, deve rivedere la preparazione, cambiare il team , ritrovare la cattiveria , cambiare gioco, lavorare solo sul suo tennis, limitare le pubblicità , accettare la superiorità di Alcaraz e rivedere la programmazione. Serve presunzione per processare il n 2 ATP — paolo bertolucci (@paolobertolucci) February 19, 2026

Ποια είναι η Λέιλα Χασάνοβιτς

Η σύντροφός του, Λέιλα Χασάνοβιτς, είναι 24 ετών, γεννημένη στη Δανία με καταγωγή από τη Σρεμπρένιτσα. Έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σχέση της με τον Μικ Σουμάχερ, γιο του θρυλικού Μίκαελ Σουμάχερ, με τον οποίο χώρισε την άνοιξη του 2025.

Η Χασάνοβιτς είναι μοντέλο και influencer, με συνεργασίες σε καμπάνιες μόδας και έντονη παρουσία στα social media. Υπήρξε φιναλίστ στο Miss Universe Denmark το 2019, κάτι που της άνοιξε τον δρόμο για διεθνείς συνεργασίες. Μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Κοπεγχάγης και Λονδίνου.