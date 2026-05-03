Ο Σκέρτσος διαψεύδει δημοσίευμα για συναντήσεις με Στουρνάρα: «Ιστορίες επιστημονικής φαντασίας»

Την έντονη αντίδραση του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία», το οποίο –όπως υποστηρίζει ο υπουργός– περιλαμβάνει αναφορές σε συναντήσεις και γεύματα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (Γιάννη Στουρνάρα) που «ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν».



Σε ανάρτησή του, ο υπουργός χαρακτηρίζει το δημοσίευμα «παντελώς ανυπόστατο», διαψεύδοντας κατηγορηματικά το περιεχόμενό του. Παράλληλα, στρέφεται προσωπικά κατά του δημοσιογράφου Μανώλη Κοττάκη, κατηγορώντας τον ότι «εξυφαίνει ιστορίες επιστημονικής φαντασίας» με στόχο, όπως αναφέρει, τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων.



Ο Άκης Σκέρτσος τονίζει ότι τα γεγονότα που περιγράφονται στο δημοσίευμα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καλώντας τον συντάκτη να «προσγειωθεί στην πραγματικότητα».



Η τοποθέτηση του υπουργού έρχεται ως απάντηση στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, με την υπόθεση να πυροδοτεί νέα αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και μέρους του Τύπου.