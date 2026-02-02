Ο σκηνοθέτης της «Μελάνια» μαζί με τον Έπσταϊν φωτογραφίζονται αγκαλιά με γυναίκες

Ο σκηνοθέτης του νέου ντοκιμαντέρ για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, εμφανίζεται να αγκαλιάζει μια νεαρή γυναίκα σε εικόνες που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Μπρετ Ράτνερ, ο οποίος σκηνοθέτησε επίσης τις ταινίες Rush Hour και X-Men: The Last Stand, φαίνεται να κάθεται σε έναν καναπέ δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν και δύο γυναίκες των οποίων η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί.



Η ημερομηνία λήψης των φωτογραφιών παραμένει ασαφής, αν και φαίνεται να έχουν τραβηχτεί στον ίδιο χώρο με τις φωτογραφίες του Ράτνερ και του Έπσταϊν μαζί με τον εκλιπόντα Γάλλο ατζέντη μοντέλων Ζαν Λουκ Μπρουνέλ, που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο.



Δεν υπάρχει καμία ένδειξη παράνομης δραστηριότητας στα αρχεία.

Οι πρόσφατα δημοσιευμένες εικόνες ήταν μέρος μιας σειράς εκατομμυρίων αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε υπό κράτηση το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του αντιμετωπίζοντας κατηγορίες trafficking.

