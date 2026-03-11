Ο «Σκορπιός της Ερήμου» σε πλήρη ισχύ - «Υπάρχουν άτομα χαρτογραφημένα»

Σε συναγερμό έχουν τεθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιθέσεις εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ συνεχίζονται τα χτυπήματα από και προς το Ιράν.

Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, η επιχείρηση «Σκορπιός της Ερήμου» έχει τεθεί σε εφαρμογή. Έφερε ως παράδειγμα τη σύλληψη άνδρα και τη μετέπειτα προφυλάκισή του. «Από τις αρχές Φεβρουαρίου, πριν καν αρχίσει ο πόλεμος, η ΕΥΠ είχε ήδη βαδίσει στα χνάρια του συλληφθέντα, που προφυλακίστηκε για άλλη υπόθεση, ωστόσο, ελέγχεται πλέον από την ΕΛ.ΑΣ. για το αδίκημα της κατασκοπείας», είπε χαρακτηριστικά.

Επαγρύπνηση και επιφυλακή

«Σε κρίσιμες υποδομές κι εγκαταστάσεις υπάρχει αυξημένη επιτήρηση, για να αποτραπεί είτε κάποιος που βρίσκεται ήδη στη χώρα μας, είτε θα προσπαθήσει να εισέλθει, με σκοπό να προχωρήσει σε έκνομες ενέργειες.



Γι' αυτό το σημαντικότερο σ' αυτή τη βάση είναι το πληροφοριακό δίκτυο που αναπτύσσουν τόσο η ΕΛΑΣ, όσο και η ΕΥΠ σε συνεργασία με άλλες Αρχές άλλων χωρών».



Κληθείσα να σχολιάσει αν υπάρχει λίστα υπόπτων, η κ. Δημογλίδου είπε: «Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει να μη γίνεται κάτι οργανωμένα, αλλά μεμονωμένα κι όχι ορμώμενο από κάποιο κέντρο. Υπάρχουν τέτοια άτομα που είναι χαρτογραφημένα.

Γι' αυτόν τον λόγο είναι πολύ αυστηροί οι έλεγχοι στις εισόδους της χώρας και κυρίως στα αεροδρόμια. Δεν έχει γίνει αντιληπτό κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής» είπε και πρόσθεσε ότι «είναι πολύ αυστηροί οι έλεγχοι ακόμα και σε δρόμους με μεγάλο συνωστισμό».



Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. πρόσθεσε ότι «δεν φυλάσσονται απαραίτητα διπλωματικοί στόχοι, αλλά και πιθανοί στόχοι που δεν τους γνωρίζει ο κόσμος. Για παράδειγμα κάποια επιχείρηση αμερικανική η ισραηλίτικη στο κέντρο της Αθήνας ή σε κάποια άλλη περιοχή εκτός Λεκανοπεδίου, όμως για την ΕΛ.ΑΣ. θεωρείται ευάλωτη και θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο».



Κλείνοντας σημείωσε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη χώρα μας, ως πέρασμα, ενώ δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάποια έκνομη ενέργεια εν μέσω πολέμου, αλλά σε ανύποπτο χρόνο και όταν υπάρχει κατάπαυση του πυρός».