Ο Σλοτ με μια ατάκα του... αποκάλυψε αυτό που όλοι υποπτευόμασταν για τον Σαλάχ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, υπαινίχθηκε ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για τα σχόλιά του για την ομάδα, αν θέλει να επιστρέψει στην ομάδα. Ο Αιγύπτιος εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής των «Reds» για τον αγώνα τους με την Ίντερ για το Champions League, μετά το ξέσπασμά του, όπου κατηγόρησε τον προπονητή ότι «τον έχει αφήσει εκτός ομάδας» εν μέσω της κακής φόρμας της ομάδας.

Παρά τα πολλά αγωνιστικά και εσωτερικά της προβλήματα, η Λίβερπουλ πήρε μία σπουδαία νίκη στο Μιλάνο με 1-0 επί της Ίντερ και έβαλε πλώρη για την πρώτη οκτάδα της League Phase του Champions League. Μετά τον αγώνα, ο Σλοτ ρωτήθηκε για την πιθανότητα επιστροφής του Σαλάχ στην ομάδα. Παρά το γεγονός ότι ζήτησε από τους δημοσιογράφους να επικεντρωθούν στη νίκη, εκείνοι συνέχισαν με ερωτήσεις για τον Αιγύπτιο και την απουσία του.

🚨 Arne Slot on possible Mo Salah return: “Well, you say everyone makes mistakes in life but the question is should the players also recognize that as well…”.



“And should the initiative come from the player or from me?”. pic.twitter.com/6N1AhtnWUC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2025

«Ξεχωρίζω αυτά τα πράγματα (τα αποτελέσματα). Ήταν πολύ δύσκολο για τους παίκτες να δεχτούν το γκολ στο τελευταίο λεπτό απέναντι στη Λιντς. Ήταν ήδη κάτι συναισθηματικά φορτισμένο, και αυτό που συνέβη μετά τους πήρε επίσης ενέργεια», ήταν το πρώτο σχόλιο του Σλοτ σχετικά με τον αγώνα και έπειτα κλήθηκε να απαντήσει για τον Σαλάχ.

«Λοιπόν, λέτε ότι όλοι κάνουν λάθη στη ζωή, αλλά το ερώτημα είναι αν πρέπει και οι παίκτες να το αναγνωρίσουν αυτό. Και η πρωτοβουλία πρέπει να προέρχεται από τον παίκτη ή από εμένα;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σλοτ.