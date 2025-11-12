Ο Snik, ο Λεξ, ο Τσίπρας και στο βάθος (ακούγεται) έντεχνο στα ερτζιανά

Τι σχέση έχει ο Snik, ο Λεξ και ο Αλέξης Τσίπρας; Εκ πρώτης, καμία - δεν είναι καν οπαδοί της ίδιας ομάδας. Θα σας εξηγήσω, όμως, τη σύνδεση.



Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στο «Bookvoice - The podcast», η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στα όσα γράφει στην «Ιθάκη».



Επεκτάθηκε στο θέατρο και στον κινηματογράφο με τον πρώην πρωθυπουργό να αποκαλύπτει ότι «κάποια εποχή πήγαινα τον Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη και έβλεπα ταινίες τη μία μετά την άλλη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και θέατρο. Και τώρα πάω συχνά θέατρο και την περίοδο που ήμουν πρωθυπουργός πήγαινα».



Προσπάθησε, μάλιστα, να αστειευτεί, λέγοντας ότι αποφεύγει τον Αιμίλιο Χειλάκη -που συμμετείχε στο podcast και είναι ο αφηγητής στην audiobook έκδοση της, όμως ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι πάει σε όλες τις παραστάσεις του. Ωστόσο, αναφέρθηκε και στη μουσική.



Στην ερώτηση τι θα συναντήσει κανείς αν ανοίξει τις μουσικές του λίστες, απάντησε πολύ έθνικ, πολύ τζαζ και έντεχνο ελληνικό. Επομένως, είναι λογική και η επιλογή των μουσικών ραδιοφωνικών σταθμών που ακούει, που είναι ο «Κόσμος 93.6», ο «Εν Λευκώ», ο «Μέντα» και ο «Μελωδία».



Τι γίνεται, όμως, στο σπίτι με δύο γιους 15 και 13 ετών; Στα αυτιά του, προφανώς, φτάνει και η τραπ. Δεν έχει εντρυφήσει σε αυτά, αλλά όπως είπε, «προσπαθώ να τους παρακολουθήσω, δεν βγαίνω επικριτικά. Τι είναι αυτά που ακούς κτλ. Ακούω, προσπαθώ να συζητήσω τους στίχους με τα παιδιά».



Πάντως, αποκάλυψε ότι λίγο προσπαθεί να τους προσανατολίζει, λέγοντας τους «μην ακούς ρε παιδί μου Snik άκου και λίγο Λεξ να δούμε τι λέει στους στίχους ας πούμε και συζητάμε».



«Τα παιδιά όσο και αν σου δίνουν την αίσθηση ότι δεν καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά και ρουφάνε από αυτά που τους λες και από τη συμπεριφορά σου και από αυτά που πρεσβεύεις. Και είναι απολύτως φυσιολογικό να σου πηγαίνουν και κόντρα έτσι. Το αφύσικο θα ήταν να λένε τι δίκιο που έχει ο μπαμπάς να ακούει αυτά που ακούει ο μπαμπάς ας πούμε, έτσι είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Λεξ, φαίνεται πως έχει περάσει και στους μεγαλύτερους - ακόμα και σε εκείνους τους περίεργους θείους που στα οικογενειακά τραπέζια λένε «εγώ θα κάτσω με τη νεολαία».