Ο Σον Πεν παρέλαβε... Όσκαρ από την ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων

Ο Αμερικανός ηθοποιός Σον Πεν, που βρίσκεται στην Ουκρανία και δεν παρέστη την Κυριακή στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ κατά τη διάρκεια της οποίας τιμήθηκε, παρέλαβε ένα ουκρανικό «Όσκαρ», που κατασκευάστηκε από ένα βαγόνι, το οποίο είχε καταστραφεί από έναν ρωσικό βομβαρδισμό.



Σε ένα μήνυμα που ανήρτησε την Τρίτη (17/3) στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων (Ukrzaliznytsia) ανακοίνωσε πως απένειμε στον Σον Πεν αυτό το εναλλακτικό βραβείο που δημιουργήθηκε «από τον χάλυβα ενός βαγονιού το οποίο καταστράφηκε από μια ρωσική επίθεση».



Η Ukrzaliznytsia ανήρτησε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο ηθοποιός να παραλαμβάνει αυτό το αντικείμενο: ένα λεπτό κομμάτι μεταλλικού φύλλου που έχει το σχήμα των διάσημων χρυσών αγαλματιδίων.

Sean Penn came to Ukraine and missed the Academy Awards — so Ukrainian railway gave him one of his own.



This Oscar was made of the metal of a railway car damaged by russian shelling. A symbol of resilience. 🇺🇦🎬 pic.twitter.com/7h7TdA5MbS — Ukrainian railways || Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) March 17, 2026