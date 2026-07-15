Ο σωστός καθαρισμός των φίλτρων του κλιματιστικού μειώνει την κατανάλωση και προστατεύει τη συσκευή

Ο καθαρισμός των φίλτρων του κλιματιστικού είναι μια απλή εργασία που απαιτεί ελάχιστο χρόνο, αλλά μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην απόδοση της συσκευής. Με σωστή συντήρηση, το κλιματιστικό λειτουργεί πιο αποδοτικά, καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης βλαβών.

Τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται σχεδόν καθημερινά, η φροντίδα των φίλτρων γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Παρότι πολλοί την παραβλέπουν, η συσσώρευση σκόνης και ρύπων δυσκολεύει τη λειτουργία της συσκευής, επηρεάζοντας τόσο την ποιότητα του αέρα όσο και την ενεργειακή της απόδοση.

Δες πώς καθαρίζεις σωστά τα φίλτρα του κλιματιστικού και ποια λάθη να αποφύγεις για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη οικονομία.