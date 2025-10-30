Σπορ Ποδόσφαιρο Ιταλία Νάπολι Γιουβέντους Serie A

Ο Σπαλέτι στη Γιουβέντους με… τατουάζ Νάπολι - Οι «μπιανκονέρι» σε... αναμμένα κάρβουνα

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι ανέλαβε τη Γιουβέντους, αλλά το τατουάζ του για τη Νάπολι φουντώνει τις αντιδράσεις των οπαδών της «Γιούβε».

Η Γιουβέντους ανοίγει νέα σελίδα στον πάγκο της με την ανακοίνωση του Λουτσιάνο Σπαλέτι. Ο 66χρονος Ιταλός τεχνικός αναλαμβάνει άμεσα τους μπιανκονέρι και θα κάνει το ντεμπούτο του στην αναμέτρηση με την Κρεμονέζε την 1η Νοεμβρίου, ανήμερα των 128ων γενεθλίων της Γιουβέντους.



Η απόφαση της Γηραιάς Κυρίας να προσλάβει τον Σπαλέτι προκαλεί ήδη αντιδράσεις, κυρίως λόγω του ισχυρού δεσμού του με τη Νάπολι. Ο Σπαλέτι αγαπήθηκε πολύ από τους παρτενοπέι, έχοντας κατακτήσει μαζί τους το τρίτο σκουντέτο και αποτυπώνοντας την επιτυχία αυτή με τατουάζ. Οι φίλοι της Γιουβέντους δυσκολεύονται να χωνέψουν πως ο προπονητής με το μόνιμο «σημάδι» της Νάπολι θα καθίσει στον πάγκο της μισητής αντιπάλου.



Ο Σπαλέτι ξεκαθάρισε πως θέλει μακροπρόθεσμο πρότζεκτ και όχι απλά να σώσει τη σεζόν, ζητώντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η Γιουβέντους συμφώνησε και η συνεργασία ξεκινά, με τους οπαδούς όμως να παραμένουν διχασμένοι ανάμεσα στην εμπειρία του τεχνικού και στο… τατουάζ που θυμίζει παρελθόν Νάπολι.

