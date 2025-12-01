Ο Σπυρόπουλος πάει για τον σταυρό στην Πρέβεζα και τοπικοί πασόκοι γκρινιάζουν

Αρκετά συχνές είναι το τελευταίο διάστημα οι επισκέψεις του Ανδρέα Σπυρόπουλου στο Νομό Πρέβεζας.

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και κορυφαίο στέλεχος του Κινήματος ήταν μάλιστα ο «απεσταλμένος» της Χαριλάου Τρικούπη στη Φιλιππιάδα, κωμόπολη της Πρέβεζας, η οποία πρόσφατα επλήγη από το πέρασμα της κακοκαιρίας που σάρωσε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα.

Στην απορία αρκετών, «τι γυρεύει εκεί ο Σπυρόπουλος κάθε τρεις και λίγο», η απάντηση είναι ότι ενδιαφέρεται και εκτός απροόπτου θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Πρέβεζα (θα πρέπει να το επικυρώσει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων).



Για τους μη γνωρίζοντες ο Νομός Πρεβέζης είναι διεδρικός και οι πιθανότητες εκλογής για τους υποψηφίους των δύο πρώτων κομμάτων αυξημένες. Συνήθως εκλέγεται ένας βουλευτής από το πρώτο κόμμα και ένας από το δεύτερο, σήμερα βουλευτές είναι ο Σπύρος Κυριάκης από τη ΝΔ και ο Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ.



Ο Σπυρόπουλος έχει παλαιόθεν δεσμούς με την περιοχή, αφού πολύ στενός συγγενής του κατάγεται από την Πρέβεζα. Ωστόσο, ο ίδιος πριν την κάθοδό του στην Αθήνα, γεννήθηκε και έζησε στη γειτονική Παραμυθιά Θεσπρωτίας, γι' αυτό και κάποιοι σε τοπικό επίπεδο δεν είδαν με καλό μάτι την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος.

Είναι συνήθεις αυτές οι «φαγούρες» και οι «ξινίλες» στα κόμματα με την εντοπιότητα των υποψηφίων...

Σε ό,τι αφορά τον Σπυρόπουλο πάντως, το σίγουρο είναι ότι γνωρίζει τα προβλήματα, είναι νέο και δραστήριο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αλλά και πρόσωπο εμπιστοσύνης του Νίκου Ανδρουλάκη και όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικό για τον κάθε αρχηγό είναι η σύνθεση της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας...