Ο σπουδαίος Κιελίνι έχει αναλάβει να «ψήσει» τον Χρήστο Μουζακίτη για λογαριασμό της Γιουβέντους

Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να «παίζει» ψηλά στην λίστα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με το όνομα του να βρίσκεται μεταξύ κορυφαίων ταλέντων παγκοσμίως. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πως το καλοκαίρι θα φτάσουν στα γραφεία του προτάσεις από πολλά κλαμπ, με δημοσιεύματα από την Ιταλία να βάζουν νέες παραμέτρους στο τραπέζι.

Σύμφωνα με την «Tuttosport», η Γιουβέντους έχει... επιστρατεύσει τον Τζόρτζιο Κιελίνι, με σκοπό να πείσει τον Μουζακίτη να δώσει τα χέρια με τους Ιταλούς. Ο άλλοτε αμυντικός της εθνικής Ιταλίας και θρύλος της «Γιούβε», κατέχει πλέον διοικητικό πόστο στη «Μεγάλη Κυρία» και όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, συναντήθηκε πρόσφατα με τον ατζέντη του 19χρονου μέσου στο προπονητικό κέντρο των Ιταλών.

Το ίδιο δημοσίευμα υπογραμμίζει πως ο σύλλογος παρακολουθεί τον Μουζακίτη την τελευταία διετία, έχοντας εντυπωσιαστεί από την ωριμότητα του στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Υπενθυμίζουμε επίσης πως ο νεαρός χαφ των «ερυθρόλευκων» ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές του με την κατάκτηση του Golden Boy Web της Tuttosport, κάτι που «διαφήμισε» ακόμα παραπάνω το όνομα του στην Ιταλία.