Ο Σταν μίλησε στο United With Athletiko για την ΑΕΚ, τον Πινέδα, τον Αλμέιδα και τον Νίκολιτς (vid)

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, Σταν, γνωστός ποδοσφαιρόφιλος και φίλαθλος της ΑΕΚ παρευρέθηκε στο στούντιο του Τηλεμαραθωνίου του Athletiko.gr, United With Athletiko και μίλησε για την πορεία της «Ένωσης», τον Στρακόσα, τον Νίκολιτς, τον Αλμέιδα, τον Πινέδα και έδωσε το δικό του μήνυμα όσον αφορά την προσφορά σε όσους το έχουν ανάγκη.

Ο Σταν δήλωσε ενθουσιασμένος με την έως τώρα παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και ξεχώρισε τους Θωμά Στρακόσα και Ορμπελίν Πινέδα, για τον οποίο ανέφερε πως «παίζει παντού και τα κάνει όλα» και παραδέχθηκε πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες που έχει δει τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά τη σύγκριση Νίκολιτς-Αλμέιδα υπογράμμισε πως ο Αλμέιδα άφησε μεγάλο αποτύπωμα στην ΑΕΚ, όμως τόνισε πως ο Νίκολιτς μέχρι στιγμής έχει αφήσει τον κόσμο της «Ένωσης» απόλυτα ικανοποιημένο.

Για την πρωτουβουλία United With Athletiko: «Θεωρώ πως αυτές τις ημέρες είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε την αγάπη μας με κάθε τρόπο. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Εύχομαι να γίνεται κάθε χρόνο και να παραδειγματιστούν όλοι, να δώσουν ότι καλύτερο έχουν γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που έχουν την ανάγκη μας».

Για τη φετινή πορεία της ΑΕΚ και τον Πινέδα: «Ημασταν ανέλπιστα καλοί. Αγχώνομαι πολύ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα πω κάτι που λέω και με τους φίλους μου. Δεν έχω ποτέ άγχος όταν παίζουμε με μεγάλη ομάδα, γιατί ξέρω ότι όλα κέρδος θα είναι. Αλλά όταν παίζουμε κόντρα σε μία ομάδα του βεληνεκούς μας ή χαμηλότερης κατηγορίας, πάντα επειδή είμαι ΑΕΚ αγχώνομαι.

Ο Στρακόσα και ο Πινέδα είναι εγγύηση. Σαν τον Πινέδα έχω πάρα πολλά χρόνια να δω στο πρωτάθλημα, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Παίζει παντού. Βάζει γκολ, κόβει, τα πάντα. Παρακολουθώ την ΑΕΚ από το σπίτι και όταν μπορώ να πάω από κοντά στο γήπεδο στη Φιλαδέλφεια το κάνω».

Για τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Ματίας Αλμέιδα: «Αρχικά στον Αλμέιδα του οφείλουμε πολύ μεγάλες χαρές ως ΑΕΚτζήδες. Θεωρώ ότι ήταν ένας προπονητής που άφησε το στίγμα του στην ΑΕΚ. Αλλά στο τέλος δεν ξέρω για ποιον λόγο έγινε ό,τι έγινε, ως φίλαθλος είμαι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Είχα πολλές χαμηλές απαιτήσεις και έχουν καλυφθεί και πλέον βλέπεις μία συμπαγής ομάδα. Θα χάσει δύσκολα. Δεν θα χάσει εύκολα όπως πριν. Και αυτό που έγινε χθες ήταν κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει η ΑΕΚ».

