Ο Στάρμερ ανακοινώνει την αποχώρησή του - Το σχέδιο εξόδου και η επόμενη μέρα στους Εργατικούς

Σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης βρετανικής πολιτικής σκηνής, ο Κιρ Στάρμερ φέρεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανακοίνωση του χρονοδιαγράμματος της αποχώρησής του από την ηγεσία της κυβέρνησης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στο Εργατικό Κόμμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις προθέσεις του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, δρομολογώντας μια διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάδειξη του έβδομου πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε διάστημα μόλις δέκα ετών.

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις συνεργατών του ότι ήταν αποφασισμένος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση στην ηγεσία, η πραγματικότητα στο εσωτερικό των Εργατικών φαίνεται να έχει αλλάξει δραματικά.

Η σαρωτική νίκη του Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές του Μέικερφιλντ αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τη διαδοχή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες περισσότεροι από έξι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου έχουν μεταφέρει κατ’ ιδίαν στον Στάρμερ ότι η πολιτική του παραμονή δυσκολεύεται πλέον να στηριχθεί.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργός πέρασε το Σαββατοκύριακο στην πρωθυπουργική κατοικία του Τσέκερς, εξετάζοντας πιθανά σενάρια αποχώρησης και επεξεργαζόμενος ακόμη και προσχέδια ομιλίας παραίτησης.

Τι προβλέπει το σχέδιο αποχώρησης

Το επικρατέστερο σχέδιο προβλέπει την παραμονή του Στάρμερ στην εξουσία μέχρι το φθινόπωρο, επιτρέποντας στο κόμμα να οργανώσει ομαλά τη μετάβαση και να παρουσιαστεί ενωμένο στο ετήσιο συνέδριό του στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι μια τέτοια λύση θα έδινε χρόνο στον Άντι Μπέρναμ να συγκροτήσει επιτελείο και να προετοιμαστεί για την ανάληψη της πρωθυπουργίας, ενώ παράλληλα θα προσέφερε στον Στάρμερ τη δυνατότητα να διαμορφώσει τους όρους της αποχώρησής του.

«Ο Άντι χρειάζεται χρόνο για να προετοιμαστεί και ο Κιρ χρόνο για να οργανώσει μια συντεταγμένη έξοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά υπουργός του υπουργικού συμβουλίου.

Η παρέμβαση Τραμπ και η προαναγγελία

Στην ήδη τεταμένη πολιτική ατμόσφαιρα ήρθε να προστεθεί και η δημόσια παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του εμφανίστηκε να προεξοφλεί την αποχώρηση του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά του Στάρμερ για τη μεταναστευτική πολιτική και την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησής του, σε μια παρέμβαση που προκάλεσε αίσθηση στο Λονδίνο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο εσωκομματικής μάχης

Παρότι ο Μπέρναμ εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας κανονικής εσωκομματικής αναμέτρησης.

Ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι διαθέτει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη για να διεκδικήσει την ηγεσία, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστούν και άλλοι υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων και γυναίκες υπουργοί που επιθυμούν να αποφευχθεί ένας αμιγώς ανδρικός διαγωνισμός.

Ωστόσο, στο εσωτερικό των Εργατικών ενισχύεται η εκτίμηση ότι ο Στρίτινγκ δύσκολα θα μπορούσε να ανατρέψει τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο Μπέρναμ, γεγονός που καθιστά πιθανό το ενδεχόμενο μιας ουσιαστικά αναίμακτης διαδοχής.

Οι πρώτες κινήσεις για τη μετάβαση

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη συνεννόηση μεταξύ Στάρμερ και Μπέρναμ, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη ξεκινήσει παρασκηνιακές επαφές για την προετοιμασία της επόμενης ημέρας.

Ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Ντάρεν Τζόουνς, φέρεται να είχε επαφές με τη Λουίζ Χέι, ένα από τα βασικά πρόσωπα του περιβάλλοντος Μπέρναμ, ενώ αναμένονται και νέοι κύκλοι συζητήσεων τις επόμενες εβδομάδες.

«Οι μέρες του μοιάζουν αριθμημένες»

Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει παραιτήσεις υπουργών, ολοένα και περισσότερα στελέχη των Εργατικών παραδέχονται ότι η πολιτική θέση του Στάρμερ έχει αποδυναμωθεί σημαντικά.

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του υπουργού Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ, ενός εκ των πιο πιστών συμμάχων του πρωθυπουργού, ο οποίος αναγνώρισε δημόσια ότι υπάρχουν ισχυρές πολιτικές πιέσεις προς τον ηγέτη των Εργατικών.

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το συμφέρον της χώρας θα παραμείνει πάνω από όλα», ανέφερε, καλώντας το κόμμα να διαχειριστεί οποιαδήποτε αλλαγή ηγεσίας με τρόπο που δεν θα υπονομεύσει τη σταθερότητα της κυβέρνησης.

Καθώς οι διεργασίες επιταχύνονται και οι συσχετισμοί μεταβάλλονται καθημερινά, όλα δείχνουν ότι οι Εργατικοί εισέρχονται σε μια καθοριστική περίοδο, με το πολιτικό μέλλον του Κιρ Στάρμερ να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων.