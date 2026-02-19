Ο Στουρνάρας προκαλεί αντιπαράθεση με απόνερα

Μια νέα εστία αντιπαράθεσης, που μπορεί να προκαλέσει ισχυρά απόνερα, ξεσπά ανάμεσα στο Μαξίμου και στο ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο τον Γιάννη Στουρνάρα και τη συνέντευξή του στην «Ομάδα Αλήθειας».

Ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» εκτίμησε ότι με τη συγκεκριμένη συνέντευξη «ακυρώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ρόλος του» προαναγγέλοντας παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για τις δημόσιες θέσεις σε συνδικάτα και θεσμούς.

Και λίγη ώρα αργότερα το επανέλαβε στην ΕΡΤ - για τη διευκρίνιση - όταν τον ρώτησε ο Σπύρος Μουρελάτος, κάτι που σημαίνει πως κάθε άλλο παρά θετικό είναι το ΠΑΣΟΚ ως προς την προοπτική ανανέωσης της θητείας του κ. Στουρνάρα.

«Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας πριν από λίγα χρόνια και έβαλε πλάτη όπως και ο Γιάννης Στουρνάρας, όπως και η κοινωνία για να σωθεί η χώρα και αντί να ζητήσει το λόγο για όσα είπε στη συνέντευξή του, βλέπει το δέντρο» είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης λέγοντας πως εν τέλει το μόνο που ενδιαφέρει τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι το να ονειρεύονται μια «μεγάλη προοδευτική κυβέρνηση».