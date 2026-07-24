Ο συγκινητικός λόγος που ο Κουκουρέγια δεν «πιάνει» τα μαλλιά του στους αγώνες

Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς γιατί ο Μαρκ Κουκουρέγια δεν δένει το μαλλί του κατά τη διάρκεια των αγώνων;

Ο λόγος είναι πραγματικά συγκλονιστικός και έχει αγγίξει την καρδιά όλου του κόσμου. Για τους περισσότερους ανθρώπους, το μακριό μαλλί του είναι απλώς το χαρακτηριστικό του στυλ. Αλλά για τον ίδιο, το μαλλί του έχει πολύ βαθύτερη σημασία...

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι κρατάει τα μαλλιά του χαλαρά επειδή ο μεγαλύτερος γιος του, Ματέο, ο οποίος έχει αυτισμό, τα χρησιμοποιεί για να τον αναγνωρίζει εύκολα στο γήπεδο όταν εκείνος παίζει και κυρίως σε περίπτωση που τον ξεχάσει να μπορεί να τον θυμάται από τα μαλλιά!

Cucurella, saçlarını neden uzun ve dağınık kullandığını açıkladı:



“Küçük oğlum otizmli; maçlarda beni kolayca tanıyabilsin diye saçlarımı uzun ve dağınık bırakıyorum.” pic.twitter.com/GN6OQuPxj2 — FUTA (@futaspor) July 23, 2026

Ο Κουκουρέγια και η σύντροφός του, Κλαούντια Ροντρίγκεζ, μίλησαν ανοιχτά για το ταξίδι της οικογένειας τους μετά την παρατήρηση ότι ο γιος τους αναπτύσσεται διαφορετικά. Πέρασαν χρόνια αναζητώντας απαντήσεις, βρήκαν τη σωστή διάγνωση και σίγουρα ελέγξαν ότι έλαβε την υποστήριξη, την εκπαίδευση και τη θεραπεία που χρειαζόταν. Μοιράζοντας την εμπειρία τους, ελπίζουν να ενημερώσουν και να βοηθήσουν άλλες οικογένειες να αναγνωρίσουν τα πρώιμα σημάδια αυτισμού.

Marc Cucurella:



“Otizmli bir oğlum var. Keşke hiç param olmasaydı da oğlum sağlıklı olsaydı.



Saçlarımı onun sevdiği için uzatıyorum… Bir gün beni unutursa, en azından saçlarımdan tanıyabilsin diye.” pic.twitter.com/DbbyXp1XuE — BBO Sports (@bbosports) July 23, 2026

Ένας «σωστός» οικογενειάρχης

Μάλιστα, πριν εξετάσει μια μετακόμιση σε νέο σύλλογο, σίγουρα ελέγχει την πόλη για να παρέχει κατάλληλες σχολές και θεραπευτικές υπηρεσίες για τον Ματεό. Τελικά, μερικές φορές τα μικρότερα πράγματα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Για εκατομμύρια φιλάθλους, το μαλλί του Ισπανού είναι μέρος της ταυτότητάς του. Για τον γιο του, είναι ένα γνωστό σημάδι που τον βοηθάει να βρει τον πατέρα του, κάνοντας κάθε αγώνα λίγο πιο ιδιαίτερο για την οικογένειά τους.