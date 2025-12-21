Ο συνδικαλιστής Ανεστίδης απαντά στις καταγγελίες: «Είμαι αθώος – Καθαρός σαν αστραπή»

Με μηνύσεις δηλώνει ότι θα απαντήσει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης που βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

«Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό», δηλώνει ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής, Κώστας Ανεστίδης, για τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε παράνομες επιδοτήσεις, σύμφωνα με το ThessPost.

Σύμφωνα με τον ίδιο και τον δικηγόρο του, Δημήτρη Τσικρικά, ο κ. Ανεστίδης δεν είναι υπό έλεγχο και το ΑΦΜ του και οι λογαριασμοί του δεν έχουν δεσμευτεί.

«Σήμερα το μεσημέρι κατά τις 2:15 πληροφορήθηκα αυτό το δημοσίευμα. Σας πληροφορώ, ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου, ούτε οι λογαριασμοί μου. Προτού 2-3 μέρες, πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις που δικαιούμαι. Θέλω να τονίσω, το δημοσίευμα αυτό είναι ανυπόγραφο, στο πρώτο σκριν λένε ότι πήρα τις επιδοτήσεις παράνομα. Μετά το διορθώνουν και λένε ότι ελέγχονται».

«Δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής»

Ο αγροτοσυνδικαλιστής τόνισε ότι είναι αθώος και πως θα συνεχίσει να φωνάζει, τώρα πιο δυνατά από πριν.

«Είμαι αθώος είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω και έπειτα ακόμη πιο δυνατά, θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον αρχισυντάκτη και ό,τι λεφτά κερδίσω αν κερδίσω, που πιστεύω να κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα προβατά τους.

Προσπαθούν το συμπαγές και αρραγές μέτωπο των αγροτών να το σπάσουν με δόλιο τρόπο. Με λάσπη στον ανεμιστήρα. Δε θα τους περάσει καθόλου, θα τρίζουν τα θεμέλια τους από εδώ και πέρα. Είναι κανονικά δηλωμένα όλα στην εφορία, είναι από ιδιόκτητα χωράφια κι ένα νοικιασμένο. Κανονικότατα όλα».