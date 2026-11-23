Ο Τάσος Ποτσέπης που ήρθε έντονα στο προσκήνιο αυτές τις ημέρες μετά τη σύλληψή του για εξύβριση αστυνομικών, ανακοίνωσε την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος και την πρόθεσή του να κατέβει στις εθνικές εκλογές του 2027, για να «ξεβρομίσει» τον τόπο.

Ο πρώην αστυνομικός δήλωσε την πρόθεσή του να ιδρύσει πολιτικό φορέα και να διεκδικήσει την πρωθυπουργία στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, την άνοιξη του 2027.

Στην ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, όπου και ανακοινώνει το νέο του κόμμα παρουσία πολλών νεαρών παιδιών, δηλώνει: «Ανακοινώνω την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος και την πρόθεσή μου να διεκδικήσω την Πρωθυπουργία της Ελλάδας στις εκλογές του 2027.

Δεν κατεβαίνω στην πολιτική για να χαϊδέψω αυτιά. Δεν κατεβαίνω για να μοιράσω υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Δεν κατεβαίνω για να υπηρετήσω συμφέροντα, μηχανισμούς και προσωπικές φιλοδοξίες.

Ήρθα για να συγκρουστώ πολιτικά με όσα κρατούν τη χώρα πίσω. Αρκετά με τα μεγάλα λόγια και τις μικρές πράξεις. Αρκετά με τα προνόμια των λίγων και τις θυσίες των πολλών.

Αρκετά με την ατιμωρησία, την αδιαφάνεια και την πολιτική αλαζονεία. Αρκετά με μια Ελλάδα που ζητά συνεχώς υπομονή από τους πολίτες της, ενώ δεν απαιτεί την ίδια υπευθυνότητα από την εξουσία.

Δεν θέλω μια Ελλάδα που απλώς επιβιώνει. Θέλω μια Ελλάδα που προχωρά, δημιουργεί και σέβεται τους ανθρώπους της. Ήρθα να ξεβρομίσω τον τόπο από τις παθογένειες, τη διαφθορά και την πολιτική νοοτροπία που θεωρεί το κράτος προσωπικό λάφυρο.

Με διαφάνεια αντί για συγκάλυψη. Με δικαιοσύνη αντί για προνόμια. Με αξιοκρατία αντί για ρουσφέτια. Με ευθύνη αντί για δικαιολογίες. Με πράξεις αντί για επικοινωνιακά παιχνίδια. Δεν ζητώ λευκή επιταγή. Ζητώ να κριθώ από το πρόγραμμά μου, τις θέσεις μου και τις πράξεις μου.

Το 2027 ανοίγει μια νέα πολιτική σελίδα. Ποτσέπης 2027, ώρα για ρήξη, διαφάνεια και αλλαγή. Μαζί θα ξεβρομίσουμε τον τόπο», αναφέρει.