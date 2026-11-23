Νέες προειδοποιήσεις για βόμβες σε σχολεία έρχονται αυτή τη φορά από τη Δανία και τη Γερμανία, με τις κυβερνοεπιθέσεις και τις διαδικτυακές απειλές να διαδέχονται η μία την άλλη σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/11) ότι ερευνά απειλές για βόμβες που απευθύνοντας σε αρκετά σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, τονίζοντας ωστόσο ότι προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

«Προς το παρόν, η αστυνομία εκτιμά ότι οι απειλές δεν είναι αξιόπιστες, ωστόσο δημιουργούν εύλογα ανασφάλεια σε τοπικό επίπεδο στα σχολεία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η δανική αστυνομία. Επί του παρόντος δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης κάποιου σχολείου ή λήψης ειδικών μέτρων ασφαλείας, πρόσθεσαν οι Αρχές.

Οι απειλές για βόμβες εστάλησαν μέσω email, ακολουθώντας ένα μοτίβο που εκτυλίσσεται εδώ και αρκετό διάστημα σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Η αστυνομία της Δανίας δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με αρκετά σχολεία και δήμους.

Ανατριχιαστικά mail στη Γερμανία

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Bild, παρόμοια απειλητικά email εστάλησαν σε περίπου 450 σχολεία στη Γερμανία. Μάλιστα, τo μήνυμα φέρεται να είχε τίτλο «Ο θάνατος σας περιμένει». Οι γερμανικές Αρχές ερευνούν τις απειλές αυτές, ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση τα μηνύματα κρίνονται ως αναξιόπιστα.

Την περασμένη εβδομάδα, περισσότερα από 10 σχολεία στην Ισπανία εκκενώθηκαν έπειτα από απειλές για βόμβες που έλαβαν μέσω email, ενώ τον τρόμο είχαν σπείρει ανάλογες απειλές σε σχολεία της Ιταλίας λίγες ημέρες νωρίτερα.