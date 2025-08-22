Ο θάνατος του Χαλκ Χόγκαν ίσως οφείλεται σε ιατρικό λάθος - Αμφισβητεί τις συνθήκες θανάτου η κόρη

Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο τον θρύλο του WWE, Χαλκ Χόγκαν, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Εκτιμάται ότι ο Χαλκ Χόγκαν μπορεί να έπεσε θύμα ιατρικής αμέλειας, σύμφωνα με το TMZ. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ένας εργοθεραπευτής ήταν παρών στην κατοικία του θρύλου της πάλης στη Φλόριντα όταν σταμάτησε να αναπνέει.

Σύμφωνα με την έκθεση (η οποία δεν έχει αποκαλυφθεί) ο θεραπευτής είπε στους αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν ότι ο Χαλκ Χόγκαν ήταν θύμα ιατρικής αμέλειας. Ο θεραπευτής φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επέμβασης (δεν είναι σαφές αν επρόκειτο για χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της καρδιάς του ή για επέμβαση στον αυχένα), ο χειρουργός «έκοψε» ένα νεύρο του.

Πρόκειται για ένα νεύρο που διεγείρει το διάφραγμα, το οποίο ελέγχει την αναπνοή. Πηγές είπαν στο TMZ ότι ο Χαλκ Χόγκαν δεν είχε κάποιο επεισόδιο σφιξίματος στο στήθος πριν από τον θάνατό του, αλλά απλώς σταμάτησε να αναπνέει.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ήταν η σύζυγός του, Σκάι, που σήμανε συναγερμό όταν σταμάτησε η αναπνοή του και έκανε την κλήση στο 911.

Αναφέρουν επίσης ότι υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των αστυνομικών στο σημείο όπου μίλησαν για όσα τους είχε πει ο θεραπευτής, και αυτό έγινε σε κάμερα σώματος.

New shocking surgery details emerge around cause of Hulk Hogan’s death https://t.co/Abo6lNwyJd pic.twitter.com/n8iauSveU1 — New York Post (@nypost) August 21, 2025

Η αποξενωμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν, Μπρουκ, ζήτησε τη διενέργεια νεκροψίας, καθώς πιστεύεται ότι η σορός του δεν έχει αποτεφρωθεί ακόμη.

Σε μια σειρά από Instagram Stories, η Μπρουκ Χόγκαν μίλησε για όλα όσα γνωρίζει σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του πατέρα της, ισχυριζόμενη ότι επαγγελματίες υγείας και αστυνομίας την έχουν ενθαρρύνει να αναζητήσει κασέτες του 911 και υλικό από κάμερες σώματος από την ημερομηνία του θανάτου του «επειδή υποτίθεται ότι περιέχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ρίξουν αρκετό φως για να αλλάξουν την αφήγηση» που κυκλοφόρησε.

