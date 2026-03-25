Θάνος Αλυμπάκης: Ο γνωστός bodybuilder μιλά αφότου αφέθηκε ελεύθερος για την υπόθεση με τα αναβολικά

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος bodybuilder Θάνος Αλυμπάκης, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση διακίνησης παράνομων αναβολικών και μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής.

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, αποφασίστηκε η υπό όρους αποφυλάκισή του, καθώς και των συγγενικών του προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση.

Στον 35χρονο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, καθώς και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Αντίστοιχοι περιοριστικοί όροι, χωρίς την καταβολή εγγύησης, επιβλήθηκαν στον πατέρα και την αδελφή του, οι οποίοι φέρονται να είχαν υποστηρικτικό ρόλο στην υπόθεση που ερευνήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Όσα δήλωσε αφότου αφέθηκε ελεύθερος

Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», αναφέρθηκε στον εντυπωσιακό σωματότυπό του, λέγοντας ότι στο αποτέλεσμα αυτό έχουν παίξει ρόλο εκτός από την υπερβολική γυμναστικά και τα αναβολικά. Ανέφερε ότι «είναι πολύ λεπτή η γραμμή όλη αυτή του παράνομου και μη παράνομου. Δηλαδή μπορεί να κάνεις κάτι παράνομο και να φανεί πάρα πολύ κακό αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα απλό συμπλήρωμα όπως είναι το μαγνήσιο και ο ψευδάργυρος και η κρεατίνη που είναι σε ένα μπουκάλι. Εγώ τα παραγγείλω από ένα site που έχει τα προϊόντα χοντρική. Όπως έχει την κρεατίνη η ίδια εταιρεία, την κρεατίνη, τα BCA, την αμινοξέα και τον ψευδάργυρο».

«Το έχω πει από την πρώτη μέρα ότι παίρνω αναβολικά»

«Σίγουρα παίζει ρόλο το κομμάτι των αναβολικών σε όλη μου την εμφάνιση, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που κάνει γυμναστική σαν να μην υπάρχει αύριο. Από τα 17 μου ασταμάτητα. Μπορεί να είχα σπασμένα πόδια από ένα τροχαίο που είχα και με το που μου είπε ο γιατρός “σήκω όρθιος”, έχω βιντεάκι που σηκώνομαι όρθιος και πηγαίνω για προπόνηση με το Πι. Το έχω από την πρώτη μέρα των social ότι κάνω χρήση αναβολικών, απλά τώρα έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση γιατί έγινα ξαφνικά διάσημος. Ο Χριστός και η Παναγία» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Θάνος Αλυμπάκης σχολίασε τον ντόρο που ξέσπασε γύρω από τη χρήση αναβολικών και τη φημολογούμενη διακίνηση ουσιών, τονίζοντας ότι τα social media πολλές φορές τα παραφουσκώνουν και κάνουν την «τρίχα τριχιά». Αναφέρθηκε σε μια ανώνυμη καταγγελία που τον εμπλέκει υποτίθεται σε χορήγηση αναβολικών σε άλλους αθλητές και σε εμπορία παράνομων ουσιών στο γυμναστήριό του, ξεκαθαρίζοντας ότι η αλήθεια είναι διαφορετική.



Ο ίδιος εξήγησε ότι ο μεγάλος ντόρος δημιουργήθηκε για δύο συμπληρώματα που είναι ευρέως γνωστά, αλλά επειδή δεν είχε λάβει έγκριση από τον ΕΟΦ, του αποδόθηκε λανθασμένα η κατηγορία παράνομης διακίνησης ουσιών. Τόνισε ότι οι αθλητές που τον παρακολουθούν στα social media γνωρίζουν ότι παρέχει πληροφορίες γύρω από θέματα συμπληρωμάτων και ουσιών, πάντα με έμφαση στην προφύλαξη και τη γνώση για ό,τι επιλέγει κάποιος να καταναλώσει. «Όποιος αποφασίσει να το κάνει χωρίς γνώση ή προφύλαξη, θα έρθουν προβλήματα υγείας που δεν θα τα γλιτώσει κανένας», τόνισε ο Αλυμπάκης, δίνοντας σαφές μήνυμα υπευθυνότητας προς όσους εμπλέκονται στον χώρο των αθλητικών συμπληρωμάτων.