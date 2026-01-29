Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος «αρχιτέκτονας» του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε ένα πρόσωπο με βαρύ θεσμικό βιογραφικό για να φέρει εις πέρας την απαιτητική διοργάνωση του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Θοδωρής Ρουσόπουλος , Βουλευτής Βορείου Τομέα και πρόσφατα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναλαμβάνει Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Η επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς ο κ. Ρουσόπουλος διαθέτει την εμπειρία να ισορροπήσει ανάμεσα στην κομματική βάση και το σύγχρονο προφίλ που θέλει να εκπέμψει η παράταξη.

Ο οδικός χάρτης προς τον Μάιο



Το Συνέδριο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά η αφετηρία για την πολιτική αντεπίθεση της κυβέρνησης μέσα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Το 16ο Τακτικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026.

Πρώτος σταθμός – Ιωάννινα: Η αρχή του προσυνεδριακού διαλόγου γίνεται την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026. Η επιλογή της πρωτεύουσας της Ηπείρου για το πρώτο προσυνέδριο υπογραμμίζει την έμφαση που δίνει το Μαξίμου στην περιφέρεια.