O «Θεός του Χάους», o αστεροειδής με μέγεθος όσο ο Πύργος του Άιφελ, πλησιάζει τη Γη

Ο αστεροειδής Άποφις, γνωστός ως «Θεός του Χάους», θα περάσει ξυστά από τη Γη στις 13 Απριλίου 2029, προσφέροντας ένα σπάνιο αλλά και απόκοσμο θέαμα για 7,6 δισ. ανθρώπους.

Ο αστεροειδής 99942 Άποφις αναμένεται να βρεθεί σε απόσταση περίπου 32.000 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης, πραγματοποιώντας μία από τις κοντινότερες διελεύσεις μεγάλου αστεροειδούς που έχουν προβλεφθεί ποτέ.

Η τροχιά του θα τον φέρει, μάλιστα, πιο κοντά στον πλανήτη μας από πολλούς δορυφόρους που κινούνται σε γεωσύγχρονη τροχιά, σε ύψος περίπου 36.000 χιλιομέτρων.

Ανακαλύφθηκε το 2004

Ο διαστημικός βράχος έχει διάμετρο περίπου 340 μέτρα και, σύμφωνα με τη NASA, το μέγεθός του είναι αντίστοιχο με εκείνο του Πύργου του Άιφελ.

Ο Άποφις ανακαλύφθηκε το 2004 και οι πρώτοι υπολογισμοί προκάλεσαν έντονη ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα, καθώς δεν μπορούσε αρχικά να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόσκρουσής του στη Γη.

Λίγο μετά την ανακάλυψή του, κατατάχθηκε στο επίπεδο 4 της Κλίμακας του Τορίνο, η οποία χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του κινδύνου που ενδέχεται να αποτελούν οι αστεροειδείς για τον πλανήτη μας.

Η πιθανότητα πρόσκρουσης το 2029 είχε κάποια στιγμή υπολογιστεί στο 1,6%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για έναν αστεροειδή αυτού του μεγέθους.

Καθησυχαστική η NASA

Η πιθανή απειλή που θεωρήθηκε ότι αποτελούσε για τη Γη χάρισε στον αστεροειδή το όνομα Άποφις, από τον αρχαίο αιγυπτιακό θεό του σκότους, του χάους και της αναταραχής.

Οι νεότερες παρατηρήσεις, ωστόσο, επέτρεψαν στους επιστήμονες να υπολογίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την τροχιά του.

Η NASA εκτιμά πλέον ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης του Άποφις στη Γη για τουλάχιστον τα επόμενα 100 χρόνια. Για τον λόγο αυτό, ο αστεροειδής υποβαθμίστηκε στο επίπεδο 0 της Κλίμακας του Τορίνο.

Σπανιότατο φαινόμενο

Η διέλευση του 2029 αντιμετωπίζεται πλέον όχι ως απειλή, αλλά ως ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα και μια μοναδική ευκαιρία για τους επιστήμονες.

«Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ένας αστεροειδής τόσο μεγάλος όσο ο Άποφις πλησιάζει τόσο κοντά στη Γη μόνο μία φορά κάθε 5.000 έως 10.000 χρόνια», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία σε ανάρτησή της στο X.

Η NASA έχει ανακατευθύνει διαστημικό σκάφος προκειμένου να μελετήσει τον αστεροειδή, ενώ αρκετά τηλεσκόπια παρακολουθούν στενά την κίνηση και την τροχιά του.





Previously considered the most hazardous of all known asteroids, any chance that 99942 Apophis will impact Earth in the next 100 years has since been ruled out.



But its flyby of Earth in April 2029 will be one of the rarest space events of our lives.



10 facts 🧵👇 pic.twitter.com/YTmBVYHUx5 — ESA Operations (@esaoperations) June 19, 2024

Τι θα εξετάσουν οι επιστήμονες

Η κοντινή διέλευση του Άποφι θα επιτρέψει στους επιστήμονες να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο η βαρύτητα της Γης επηρεάζει την τροχιά, την περιστροφή και την επιφάνεια ενός μεγάλου αστεροειδούς.

Οι παρατηρήσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για τη συμπεριφορά παρόμοιων ουράνιων σωμάτων, αλλά και για την καλύτερη προετοιμασία απέναντι σε μελλοντικές πιθανές απειλές από το Διάστημα.

Από πού θα γίνει ορατός

Στις 13 Απριλίου 2029, ο αστεροειδής εκτιμάται ότι θα είναι ορατός από περιοχές της Αυστραλίας, της Ασίας, της Αφρικής, της Ευρώπης και της ανατολικής Νότιας Αμερικής.





Εντυπωσιακή διέλευση από την Ελλάδα

Στην Ελλάδα η διέλευση του Άποφι αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Την Παρασκευή 13 Απριλίου 2029, ο αστεροειδής θα είναι ορατός με γυμνό μάτι από τις περισσότερες περιοχές της χώρας, από τις 18:30–19:00 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Θα φαίνεται σαν ένα φωτεινό κινούμενο αστέρι που διασχίζει γρήγορα τον ουρανό (ιδιαίτερα εμφανής με κιάλια).

Για καλύτερη θέαση συνιστώνται σκοτεινές τοποθεσίες μακριά από τα φώτα των πόλεων, όπως ορεινές περιοχές ή νησιά.

Πρόκειται για ένα από τα σπανιότερα ουράνια θεάματα των τελευταίων χιλιάδων ετών, που θα μείνει αξέχαστο σε όσους το παρακολουθήσουν.