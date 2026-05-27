Ο Θερμικός θόλος «σαρώνει» την Ευρώπη: Ρεκόρ θερμοκρασιών και 12 θάνατοι από τον καύσωνα

Σε ασφυκτικό κλοιό καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη, με τον λεγόμενο «θερμικό θόλο» να εκτοξεύει τις θερμοκρασίες σε πρωτοφανή επίπεδα για τον μήνα Μάιο. Η Δυτική Ευρώπη καταγράφει διαδοχικά ρεκόρ, ενώ το φαινόμενο επηρεάζει και τμήματα του νότου της ηπείρου.

Ήδη έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 12 θάνατοι, με τραγικά περιστατικά να σημειώνονται κυρίως σε λίμνες και κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

Ηνωμένο Βασίλειο: Σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας

Το Ηνωμένο Βασίλειο βιώνει ακραίες συνθήκες, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 35,1°C στους κήπους του Kew στο Λονδίνο, καταρρίπτοντας διαδοχικά ρεκόρ που κρατούσαν από το 1922.

Η χώρα μετρά τουλάχιστον πέντε νεκρούς, εκ των οποίων τέσσερις έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνες και ταμιευτήρες, ενώ ένας άνδρας περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή του στη θάλασσα.

Οι αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό, προειδοποιώντας ιδιαίτερα για τους κινδύνους σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες, την ώρα που πολλές υποδομές δεν διαθέτουν κλιματισμό. Παράλληλα, σημειώθηκαν προβλήματα στις μεταφορές και πυρκαγιές, όπως στο Arthur’s Seat στο Εδιμβούργο.

The U.K. smashed a century-old temperature record for the second time in 24 hours on Tuesday as a spring heat wave continued to scorch parts of Western Europe, triggering government warnings about risks to life. Several drownings were reported in Britain and France as people…

Γαλλία: Νεκροί και σκέψεις για ακύρωση αγώνων

Στη Γαλλία, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω του καύσωνα, εκ των οποίων πέντε από πνιγμούς και δύο κατά τη διάρκεια αθλητικών διοργανώσεων.

Η χώρα κατέγραψε θερμοκρασίες έως 36°C, με οκτώ νομούς να παραμένουν σε πορτοκαλί συναγερμό — κάτι εξαιρετικά σπάνιο για τον Μάιο. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη και την αναστολή αθλητικών δραστηριοτήτων.

Ρεκόρ στην Ιβηρική και την Ιρλανδία

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες φτάνουν έως και τους 39°C, με τη Σεβίλλη να αγγίζει τους 38°C και πρόβλεψη για 40άρια τις επόμενες ημέρες. Ιστορικά ρεκόρ καταγράφηκαν και στο Σανταντέρ.

Η Πορτογαλία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής με θερμοκρασίες έως 38°C και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ στην Ιρλανδία σημειώθηκε νέο ρεκόρ Μαΐου με 29,7°C.

Στη Γερμανία, το Βερολίνο κατέγραψε θερμοκρασίες κοντά στους 30°C, με τους κατοίκους να αναζητούν δροσιά σε λίμνες.

Στην Ιταλία, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 31 και 34°C, με προειδοποιήσεις για καύσωνα και περιορισμούς στην εργασία σε εξωτερικούς χώρους. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω άνοδο άνω των 35°C τις επόμενες ημέρες.

Προειδοποιήσεις για πνιγμούς

Οι αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξημένη τάση των πολιτών να αναζητούν δροσιά σε ανοιχτά νερά. Όπως επισημαίνεται, η θερμοκρασία του νερού παραμένει χαμηλή, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοκ και δυσκολία στην κολύμβηση.

Τα περισσότερα θύματα είναι νεαρά άτομα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των αρχών, μεταδίδει το BBC.

Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τα μέσα της εβδομάδας στις περισσότερες πληγείσες περιοχές, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για νέες επιπτώσεις.

Το βασικό συμπέρασμα είναι πως η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά πρώιμο και έντονο κύμα ζέστης, που αναδεικνύει τους κινδύνους των ακραίων καιρικών φαινομένων.