Ο θερμότερος Ιούνιος από το 1950 στη Γαλλία: Ρεκόρ και σε Αγγλία, Ισπανία - Τι ισχύει για Ελλάδα

Ένα πολύ θερμό Ιούνιο έζησε η Ευρώπη στο μεγαλύτερο μέρος της, στο φόντο του φονικού καύσωνα που έπληξε μεγάλο μέρος της Γηραιάς Ηπείρου.

Η Γαλλία βίωσε το θερμότερο Ιούνιο από το 1950, ξεπερνώντας και το 2003, με τον ιστορικό καύσωνα των προηγούμενων ημερών, οπότε και σημειώνονταν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου να έπαιξε σημαντικό ρόλο. Παράλληλα και πολλές περιοχές της Ισπανίας και τη Αγγλίας έζησαν το θερμότερο Ιούνιο των τελευταίων 77 ετών.

Forte affluence au canal Saint-Martin transformé en piscite géante alors que la canicule continue à Paris.#canicule pic.twitter.com/qD6TVOp5PM — Luc Auffret (@LucAuffret) June 21, 2026

Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ο φετινός Ιούνιος ήταν πιο δροσερός από το 2024 (ο θερμότερος) και το 2025 (δεύτερος θερμότερος), καταγράφηκε ως ο δέκατος θερμότερος από το 1950. Μάλιστα η μέση θερμοκρασία ήταν 1,7 βαθμούς υψηλότερη από τον κλιματικό μέσο όρο της περιόδου 1961-1990.

Φωτό: Reuters

Στην Αθήνα ήταν ο ενδέκατος πιο θερμός από το 1901.

Πάντως, δεν έχει σημειωθεί στη χώρα μας επεισόδιο καύσωνα προς το παρόν, και οι πιθανότητες για καύσωνα μέχρι και τα μέσα του μήνα είναι μικρές. Αντίθετα, η δυτική Ευρώπη και κυρίως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία πλήττονται εκ νέου από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες.

Στον πρώτο χάρτη με πορτοκαλί/κόκκινο είναι οι περιοχές που ο Ιούνιος ήταν θερμότερος από τα κανονικά και με μπλε οι περιοχές που ήταν ψυχρότερος.

Στο δεύτερο χάρτη με κόκκινο απεικονίζονται οι περιοχές που ο φετινός Ιούνιος ήταν ένας από τους 5 θερμότερους από το 1950 και με μαύρο οι περιοχές όπου ήταν ο πιο θερμός από τότε που υπάρχουν στοιχεία.