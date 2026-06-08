Ο θερμότερος Μάιος στη δυτική Ευρώπη από το 1950 - Πώς θα κυλήσει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

Η δυτική Ευρώπη βίωσε έναν από τους θερμότερους Μάιους από το 1950. Περιοχές της Γαλλίας, της Αγγλίας και του Λουξεμβούργου έζησαν τον πιο θερμό Μάιο των τουλάχιστον τελευταίων 77 χρόνων.

Στο Παρίσι σημειώθηκε θερμοκρασία πάνω από 30 βαθμούς για 7 ημέρες, ενώ η μέση θερμοκρασία το μεσημέρι είναι 21 βαθμοί Κελσίου. Στο Λονδίνο, όπου και εκεί καταγράφηκε ο θερμότερος Μάιος από το 1950, ο υδράργυρος έφτασε τους 34 βαθμούς, ενώ κανονικά δε ξεπερνά τον Μάιο τους 17 βαθμούς.

Στον αντίποδα, στην Ελλάδα ο Μάιος κινήθηκε σε φυσιολογικά πλαίσια, ενώ το πρώτο τριήμερο σημειώθηκαν πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

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Η συνέχεια του Ιουνίου φαίνεται παρόμοια με τη δυτική Ευρώπη να έχει σημαντικές περιόδους με έντονη ζέστη, ενώ η ανατολική-νοτιοανατολική, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας μέχρι τουλάχιστον το τέλος τους δεύτερου δεκαημέρου του Ιουνίου δε φαίνεται να επηρεάζεται από συνθήκες καύσωνα.