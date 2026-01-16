Ο θεσμός των εκπλήξεων: Προκρίσεις και αποκλεισμοί που προκάλεσαν αίσθηση στα Κύπελλα ανά την Ευρώπη

Τα Κύπελλα στην Ευρώπη δεν ακολουθούν πάντα τη λογική της κατηγορίας ή του μπάτζετ. Φέτος, αρκετοί σύλλογοι πέτυχαν εντυπωσιακές προκρίσεις απέναντι σε ιστορικά ισχυρούς αντιπάλους. Οι αριθμοί, τα ρεκόρ και οι προσωπικές στιγμές των παικτών που έγραψαν ιστορία.

ΟΦΗ: Η «άλωση» της OPAP Arena

Στο Κύπελλο Ελλάδας, ο ΟΦΗ απέκλεισε την ΑΕΚ με 1-0 στη Νέα Φιλάδελφεια. Η ΑΕΚ, με αξία ρόστερ περίπου 70% υψηλότερο και με την τρομερή φόρμα που έδειξε τις τελευταίες εβδομάδες του 2025, θεωρούνταν ξεκάθαρο φαβορί. Ο ΟΦΗ της συγκέντρωσης και του πλάνο του Χρήστου Κόντη, έκανε σπουδαία εμφάνιση και πήρε μια πέρα για πέρα δίκαιη πρόκριση στα ημιτελικά με γκολ του Σαλσίδο και έγινε η πρώτη ομάδα από την επαρχία που κερδίζει στην OPAP Arena.

Μάκλσφιλντ : Το απόλυτο κάζο της Πάλας

Η Μάκλσφιλντ, ομάδα 6ης κατηγορίας, απέκλεισε την κάτοχο του FA Cup Κρίσταλ Πάλας με 2-1, σημειώνοντας μια ιστορική νίκη καθώς έγινε η πρώτη ερασιτεχνική ομάδα που αποκλείει τον κάτοχο του Κυπέλλου Αγγλίας στα 117 χρόνια της ύπαρξης του θεσμού. Η διαφορά έξι επιπέδων και περίπου 117 θέσεων στην αγγλική πυραμίδα καθιστούσε την πρόκριση σχεδόν απίθανη. Ήταν η πρώτη νίκη της Μάκλσφιλντ απέναντι σε ομάδα Premier League και ένα από τα μεγαλύτερα upsets του θεσμού.

Αλμπαθέτε: Ο Μπετανκόρ «ξέρανε» την βασίλισσα

Στο Copa del Rey, η Αλμπαθέτε νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2 σε νοκ άουτ παιχνίδι, καταγράφοντας την πρώτη νίκη ιστορικά εναντίον των Μαδριλένων. Η Αλμπαθέτε ομάδα Segunda División με αξία ρόστερ 14.5 εκ. (όσο περίπου μια μικρομεσαία ομάδα της ελληνικής SuperLeague) έναντι στα 1.35 δισ. της Ρεάλ, κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα λάθη της άμυνας των Μερένγκες και να σκοράρει το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις με τον Χέφτε Μπετανκόρ, ο οποίος έχει παραχωρηθεί ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Paris FC: Το Παρίσι δεν ανήκει μόνο σε έναν

Στη Γαλλία, η Paris FC απέκλεισε τη γειτόνισσα και πιο λαμπερή PSG στο Coupe de France με 1-0. Η PSG διαθέτει αξία πέντε φορές μεγαλύτερή και εμπειρία πρωταθλητισμού, αλλά η «μικρή» ομάδα, που μόλις ανέβηκε στη Ligue 1, βρήκε το μοναδικό γκολ στο 74' με τον Ικονέ και απέκλεισε τους πρωταθλητές Ευρώπης από τους 32 του θεσμού.

Τορινό : Το Ολίμπικο δεν τρόμαξε την Γκρανάτα

Η Τορίνο πέτυχε νίκη 3-2 επί της Ρόμα στο Ολίμπικο, σε ένα παιχνίδι που είχε πέντε γκολ και έγινε ροντέο. Ο Τούρκος Ιλκάν με γκολ στο 90' «τέζαρε» του Ρωμαίους και χάρισε στην ομάδα του Μάρκο Μπαρόνι μια σπουδαία και παλικαρίσια πρόκριση στα προημιτελικά του Coppa Italia.

Φαφέ: Το πορτογαλικό θαύμα

Στο Taça de Portugal, η Φαφέ, ομάδα τρίτης κατηγορίας, απέκλεισε την Μπράγκα με 2-1. Η διαφορά δύο κατηγοριών καθιστούσαν την Μπράγκα ξεκάθαρο φαβορί, αλλά η Φαφέ κατάφερε να σκοράρει δύο φορές και να πετύχει ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού.

Τα αουτσάιντερ άρπαξαν την ευκαιρία τους και χρειάστηκαν όλοι 90' λεπτά, ούτε παράταση, ούτε πέναλτι για να υπενθυμίσουν γιατί τα Κύπελλα παραμένουν η πιο απρόβλεπτη διοργάνωση και το ποδόσφαιρο το ομορφότερο άθλημα στον πλανήτη.