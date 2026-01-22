Η ηχορύπανση από την κυκλοφορία οχημάτων «χτυπά» την ψυχική υγεία από τα παιδικά χρόνια

Η ζωή δίπλα σε πολυσύχναστους δρόμους φαίνεται να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης και άγχους, σύμφωνα με μια εκτενή φινλανδική μελέτη. Οι ερευνητές τόνισαν ότι ο θόρυβος της κυκλοφορίας δεν είναι απλώς μια ενοχλητική συνθήκη, αλλά μπορεί να επηρεάσει τη σωματική και ψυχική υγεία, ακόμη και όταν κάποιος νομίζει ότι έχει προσαρμοστεί σε αυτόν.

Όπως αναφέρεται στο PsyPost, ο συνεχής ήχος από αυτοκίνητα, λεωφορεία και τρένα έχει συνδεθεί στο παρελθόν με προβλήματα ύπνου, αυξημένα επίπεδα στρες και καρδιολογικές παθήσεις. Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική προσοχή στράφηκε στη σχέση του θορύβου με την ψυχική υγεία, ιδιαίτερα κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, που θεωρούνται κρίσιμες για την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η φινλανδική μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Environmental Research, ανέλυσε στοιχεία από περισσότερα από 114.000 άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1987 και 1998 και ζούσαν στην πρωτεύουσας της Φινλανδίας το 2007. Οι συμμετέχοντες ήταν μεταξύ 8 και 21 ετών στην αρχή της μελέτης και παρακολουθήθηκαν έως το 2016, καταγράφοντας ποιοι διαγνώστηκαν με κατάθλιψη ή άγχος από ειδικούς ψυχικής υγείας.

Οι επιστήμονες εκτίμησαν τα επίπεδα θορύβου για κάθε σπίτι, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών σε περίπτωση μετεγκατάστασης. Η κύρια εστίαση ήταν ο θόρυβος της οδικής κυκλοφορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις βραδινές και νυχτερινές ώρες, όταν οι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι σε ήχους. Παράλληλα, λήφθηκαν υπόψη πολλοί άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη ψυχικών διαταραχών στους γονείς, η ποιότητα της γειτονιάς, η μόλυνση του αέρα και η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Κατά την παρακολούθηση, περίπου ένας στους δέκα συμμετέχοντες διαγνώστηκε με κατάθλιψη ή άγχος στην πρώιμη ενηλικίωση. Η ανάλυση έδειξε σαφή σύνδεση: όσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα θορύβου, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος εμφάνισης ψυχικών διαταραχών. Για κάθε αύξηση 10 ντεσιμπέλ στον θόρυβο της κυκλοφορίας, ο κίνδυνος κατάθλιψης αυξανόταν κατά 5% και ο κίνδυνος άγχους κατά 4%. Αν και τα ποσοστά αυτά φαίνονται μικρά, οι ερευνητές σημειώνουν ότι πλήττουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, με σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Ο κίνδυνος άρχιζε να αυξάνεται από τα περίπου 53 ντεσιμπέλ, κοντά στα όρια που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για κατοικημένες περιοχές. Ο νυχτερινός θόρυβος είχε παρόμοια επίδραση, υποστηρίζοντας ότι η διαταραχή του ύπνου μπορεί να αποτελεί βασικό μηχανισμό.

Το φύλο και το οικογενειακό υπόβαθρο ως παράγοντες διαφοροποίησης

Από τη μελέτη αναδείχθηκαν επίσης διαφορές που αφορούν το φύλο ή το οικογενειακό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η σύνδεση μεταξύ θορύβου και άγχους ήταν ισχυρότερη στους άνδρες και σε εκείνους των οποίων οι γονείς δεν είχαν διαγνωσμένες ψυχικές διαταραχές. Αυτό υποδηλώνει ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επίδραση όταν ο οικογενειακός κίνδυνος είναι χαμηλός.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι η διαταραχή ύπνου και η αυξημένη αντίδραση στο στρες είναι οι βασικοί μηχανισμοί που συνδέουν τον θόρυβο της κυκλοφορίας με την ψυχική υγεία. Ο συνεχής θόρυβος μπορεί να προκαλέσει αϋπνία και εκνευρισμό, καθώς και φυσιολογική αύξηση του στρες, παράγοντες που με τη σειρά τους αυξάνουν τον κίνδυνο κατάθλιψης και άγχους.

Ωστόσο, τονίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει άμεση αιτιώδη σχέση, αλλά καταγράφει μια ισχυρή συσχέτιση. Συνολικά, όμως, δείχνει ότι η καθημερινή έκθεση σε οδική ηχορύπανση δεν είναι αμελητέα υπόθεση για την ψυχική υγεία. Ακόμη όταν πρόκειται για επίπεδα ήχου που θεωρούνται σχετικά ασφαλή, μπορεί να επηρεαστεί ο ύπνος, να αυξηθεί το στρες και να δημιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκές για την εμφάνιση κατάθλιψης και άγχους, ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες. Με αυτές τις επισημάνσεις, η έρευνα προκαλεί προβληματισμό και πιθανή κινητοποίηση ώστε να λαμβάνονται μέτρα αστικής σχεδίασης και περιορισμού του κυκλοφοριακού θορύβου, με στόχο την ψυχική ευεξία του πληθυσμού.