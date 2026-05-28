Ο θρυλικός «Δράκουλας» του 1958 επιστρέφει με τις κομμένες σκηνές που προκαλούσαν λιποθυμίες

Η αριστουργηματική ταινία τρόμου «Δράκουλας» της Hammer Films, επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες -για αρχή τουλάχιστον- τον Οκτώβριο. Η νέα προβολή θα περιλαμβάνει σκηνές που παρέμεναν άφαντες για πάνω από εξήντα χρόνια, καθώς είχαν κοπεί ως υπερβολικά τρομακτικές για το κοινό της εποχής.

Στην ταινία του 1958 πρωταγωνιστούν ο Κρίστοφερ Λι (Christopher Lee) ως Κόμης Δράκουλας και ο Πίτερ Κάσινγκ (Peter Cushing) στον ρόλο του Doctor Van Helsing.

Η νέα, πλήρως αποκατεστημένη έκδοση σε ανάλυση 4K, ενσωματώνει σκηνές που είχε την τύχη να δει μόνο το ιαπωνικό κοινό κατά την αρχική κυκλοφορία του φιλμ. Αυτό το σπάνιο υλικό εντοπίστηκε σε μια αποθήκη της Warner Bros και δεν έχει προβληθεί ποτέ μέχρι σήμερα σε Βρετανία και Αμερική, ενώ παρέμενε άγνωστο για τις παγκόσμιες εκδόσεις DVD, Blu-ray ή των πλατφορμών streaming.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hammer Films, Τζον Γκορ (John Gore), το χαρακτήρισε ως «την ανάκτηση ενός μέρους της ιστορίας του βρετανικού κινηματογράφου το οποίο το κοινό πίστευε ότι είχε χαθεί για πάντα».

«Τους τρόμαζαν οι κυνόδοντες του βρικόλακα»

Μιλώντας στο Deadline, εξήγησε ότι το υλικό είχε κοπεί καθώς οι θεατές λιποθυμούσαν κατά τη διάρκεια των προβολών όταν ο βρικόλακας του Λι ορμούσε στο λαιμό των θυμάτων του με τους κυνόδοντές του να στάζουν αίμα.

«Οι κυνόδοντες ήταν αυτοί που τους τρόμαζαν. Ο κόσμος ούρλιαζε, και αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός», είπε.

Η ταινία επανακαθόρισε τον κινηματογράφο τρόμου, με αποκορύφωμα τη θρυλική σκηνή όπου ο Λι ορθώνεται επιβλητικός στην κορυφή μιας σκοτεινής σκάλας, δηλώνοντας: «Είμαι ο Δράκουλας».

Ενέπνευσε τη γνωστή μεταμφίεση με τα ψεύτικα δόντια

«Σκεφτείτε κάθε Χάλογουιν που βλέπετε παντού αυτά τα ψεύτικα δόντια, αυτή είναι μία ιδέα της Hammer και του Κρίστοφερ Λι», σημείωσε ο Γκορ.

Ο παραγωγός ήθελε να βρει τρόπο να τιμήσει την κληρονομιά της Hammer Films στις ταινίες τρόμου, αφότου ανέλαβε τον έλεγχο της βρετανικής εταιρείας παραγωγής το 2023.

«Η Warner Brothers έχει αυτή την τεράστια αποθήκη κοντά στο LAX (το διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες) όπου βρίσκεται οτιδήποτε έχει διασωθεί από τη δεκαετία του 1920 και μετά. Έχει περίπου 10 Batmobiles και ο Θεός ξέρει τι άλλο. Και εκεί βρήκαν και την εκδοχή του σκηνοθέτη από τον «Dracula» του 1958», κατέληξε.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ανακοίνωση της επανακυκλοφορίας έγινε στις 26 Μαΐου, την Παγκόσμια Ημέρα Δράκουλα, η οποία συμπίπτει με τα γενέθλια του Κάσινγκ, ενώ τα γενέθλια του Λι ήταν ακριβώς την επόμενη ημέρα.