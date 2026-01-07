Ο θρύλος της Λίβερπουλ και της εθνικής Αγγλίας, Κέβιν Κίγκαν διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο θρυλικός Άγγλος ποδοσφαιριστής και μετέπειτα προπονητής Κέβιν Κίγκαν διαγνώστηκε με καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο 74χρονος, που αγωνίστηκε με τη Λίβερπουλ ως παίκτης και αργότερα καθοδήγησε ως προπονητής ομάδες όπως η Εθνική Αγγλίας, η Νιούκαστλ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Φούλαμ, εισήχθη πρόσφατα σε νοσοκομείο για να ξεκινήσει θεραπείες. Την είδηση αποκάλυψε με επίσημη δήλωσή της, η οικογένειά του.

Η επίσημη δήλωση της οικογένειας του Κέβιν Κίγκαν

«Ο Κέβιν εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση των συνεχιζόμενων κοιλιακών συμπτωμάτων.



Αυτές οι εξετάσεις αποκάλυψαν τη διάγνωση καρκίνου, για τον οποίο ο Κέβιν θα υποβληθεί σε θεραπεία» αναφέρεται αρχικά στη δήλωση και συμπληρώνεται: «Ο Κέβιν είναι ευγνώμων στην ιατρική ομάδα για την παρέμβασή τους και τη συνεχή φροντίδα τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, η οικογένεια ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητα και δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο».

Thoughts are with Kevin Keegan and his family. We are all with you 💪



Stay strong. Keep fighting. You’ll Never Walk Alone ✊🔴 pic.twitter.com/ytUr67LJsJ — The Redmen TV (@TheRedmenTV) January 7, 2026

Ο Κέβιν Κίγκαν γεννήθηκε το 1951 και ως ποδοσφαιριστής έγραψε ιστορία με τη μεγάλη Λίβερπουλ της δεκαετίας του 1970 (1971-1977). Επίσης, κατέγραψε 63 συμμετοχές και 21 γκολ με την εθνική Αγγλίας.

Αγωνίστηκε στο Μουντιάλ του 1982, κατέκτησε δύο φορές (1978-1979) τη «Χρυσή Μπάλα», ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών (1977) και δύο κύπελλα UEFA (1973, 1976).