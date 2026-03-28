Ο θρύλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου που... σβήστηκε από την ιστορία και έγινε οδηγός Uber λόγω Ερντογάν

Ο Χακάν Σουκούρ είναι ένας από τους κορυφαίους Τούρκους ποδοσφαιριστές (αν όχι ο κορυφαίος) όλων των εποχών. Όμως η ενασχόλησή του με την πολιτική τον έκανε να... σβηστεί από τον ποδοσφαιρικό χάρτη, αλλά και την αθλητική ιστορία της χώρας του.

Ο 54χρονος πλέον παλαίμαχος είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Γαλατάσαραι (249 γκολ) αλλά και της εθνικής Τουρκίας (σε 112 εμφανίσεις 51 γκολ), και έζησε μια λαμπρή καριέρα σε ομάδες όπως η Ίντερ αλλά και η Μπλάκμπερν. Με την Γαλατά τα κατέκτησε όλα. 8 πρωταθλήματα Τουρκίας, πέντε κύπελλα, δύο Σούπερ Καπ, αλλά και το Κύπελλο UEFA την χρονιά 1999-2000, οπού και έγραψε ιστορία με τον τουρκικό σύλλογο. Μάλιστα στο Μουντιάλ του 2002 κατάφερε μαζί με τους συμπαίκτες του να πάρει την 3η θέση, γράφοντας ιστορία και με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Σουκούρ υπήρξε ένας από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς της γενιάς του, ενώ είχε και το προσωνύμιο «ο Ταύρος του Βοσπόρου». Κι όμως αυτή την άκρως επιτυχημένη καριέρα πλέον, απαγορεύεται να την αναφέρεις στην Τουρκία.

Η αρχή του... κακού και η διαγραφή από παντού

Ο Σουκούρ αφού κρέμασε τα παπούτσια του αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και το 2011 εξελέγη βουλευτής, όμως η στενή του σχέση με τον ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν τον οδήγησε σε σύγκρουση με την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί από το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ το 2013 και έκτοτε αντιμετωπίζεται ως εχθρός του κράτους. Με τις πολιτικές εντάσσεις συνεχώς να αυξάνονται, ο θρύλος της Γαλατάσαραι έφυγε για τις ΗΠΑ το 2015 και εγκαταστάθηκε στην Καλιφόρνια με την γυναίκα του και τα τρία παιδιά του. Το 2016 υπήρξε ένα αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Ερντογάν στην γειτονική χώρα, για το οποίο κατηγορήθηκε ότι είχε διασυνδέσεις με τους συνωμότες, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά. Δεν έπεισε κανέναν όμως και είδε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς και ότι περιουσιακό στοιχείο είχε στην Τουρκία να... κάνουν φτερά. Μάλιστα από αυτό το συμβάν και μετά, το όνομά του σβήστηκε από παντού.

Συγκεκριμένα, τα αθλητικά μουσεία έχουν σβήσει το όνομά του, απαγορεύεται ρητά η αναφορά στα ρεκόρ του, ενώ ένα γήπεδο που είχε πάρει τιμητικά το όνομά του, άλλαξε ονομασία. Τα μέτρα κατά του Σουκούρ είναι τόσο αυστηρά, που έγιναν η αιτία να απολυθεί ένας σχολιαστής στο... ημίχρονο μετάδοσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Αυτό γιατί κατά την διάρκεια του αγώνα ανέφερε στον αέρα ότι ο Σουκούρ κατέχει το ρεκόρ για το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του τουρνουά, όταν και είχε σκοράρει μόλις στα μόλις 11 δευτερόλεπτα εναντίον της Νότιας Κορέας, βοηθώντας την Τουρκία να εξασφαλίσει ένα χάλκινο μετάλλιο το 2002.

Το πανό με την ιστορία της χώρας χωρίς τον πρώτο σκόρερ της

Ένα πολύ πρόσφατο συμβάν έλαβε χώρα στον αγώνα της Τουρκίας ενάντια στην Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Πέμπτη (26/3), όταν οι Τούρκοι οπαδοί ξεδίπλωσαν ένα τεράστιο πανό αποτίνοντας φόρο τιμής στους ήρωες του 2002, με τον Σουκούρ να μην βρίσκεται πουθενά.

Çok anlamlı

Aynı Ruh Aynı Hava

Türkiye Romanya maçı öncesi yapılan kareografi 👍🏻 pic.twitter.com/BH1WOqSAoj — Nazım Türknas (@nazimturknas) March 26, 2026

Φαίνεται πως κάνει το restart στην Αμερική

Ο Τούρκος θρύλος ζει ακόμα στην Αμερική, όπου ήταν συνιδιοκτήτης μιας καφετέριας που ονομαζόταν Tuts, αλλά αποχώρησε ισχυριζόμενος ότι εμφανίζονταν συχνά... περίεργα πρόσωπα για να τον εκφοβίσουν. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να εργαστεί και ως οδηγός Uber και να πουλάει βιβλία στη γνωστή πλατφόρμα Amazon για να ζήσει. Πλέον τα πράγματα δείχνουν να πάνε καλά για τον Σουκούρ και την οικογένειά του, καθώς το 2024 κατάφεραν να βγάλουν πράσινες κάρτες, με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να φαίνεται πως ξεφεύγει από το δράμα και τον φόβο του παρελθόντος, καθώς άνοιξε την δική του ακαδημία ποδοσφαίρου στη Καλιφόρνια.