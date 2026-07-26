Με μία ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση, ο Δήμος Βερύκιος απάντησε στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να αποχωρεί από το «Happy Day», διαψεύδοντας κάθε σχετικό σενάριο. Ο δημοσιογράφος έκανε σαφές ότι θα συνεχίσει κανονικά στην πρωινή εκπομπή του Alpha και τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η ανάρτησή του ήρθε να βάλει οριστικό τέλος στις εικασίες που είχαν αναπτυχθεί μετά από πρόσφατες δηλώσεις του περί συνταξιοδότησης, οι οποίες είχαν παρερμηνευτεί ως αποχώρηση από την τηλεόραση.

«Θα είμαστε όλοι μαζί»

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, ο Δήμος Βερύκιος ξεκαθάρισε πως δεν έχει δεχθεί καμία πρόταση μετακίνησης και πως η ομάδα του «Happy Day» παραμένει ενωμένη.

«Το Happy Day είναι και παραμένει στην καρδιά μου σταθερή αξία. Καμία σκέψη ή πρόταση για μετακίνηση. Είπαμε ότι και για την επόμενη σεζόν θα είμαστε ΟΛΟΙ μαζί με τη Σταματίνα, τη Μαίρη, την Τίνα, τον Δημήτρη και τον Κώστα. Ό,τι λέμε δεν ξελέμε. Το ραδιόφωνο είναι άλλη υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί από την εκπομπή έπειτα από έντεκα χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Τι είχε πει για τη συνταξιοδότηση

Η αφορμή για τις φήμες ήταν δηλώσεις που είχε κάνει λίγο πριν ολοκληρωθεί η φετινή τηλεοπτική σεζόν, όταν είχε αναφέρει ότι θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Τότε είχε διευκρινίσει πως η συνταξιοδότηση δεν σημαίνει απαραίτητα και αποχώρηση από την τηλεόραση, τονίζοντας ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν.

«Δεν είπα ότι δεν συνεχίζω στο Happy Day. Είπα ότι συνταξιοδοτούμαι. Φέτος θεμελιώνω το δικαίωμα για τη σύνταξη. Αυτά τα λέτε εσείς. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία είναι να παίρνεις αυτό που λέει κάποιος και να το αποτυπώνεις με ακρίβεια», είχε δηλώσει.

Συνεχίζει στο πλευρό της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Ο Δήμος Βερύκιος αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά πρόσωπα του «Happy Day», καθώς βρίσκεται στην ομάδα της Σταματίνας Τσιμτσιλή από την πρώτη κιόλας χρονιά προβολής της εκπομπής.

Με τη νέα του παρέμβαση επιβεβαίωσε ότι τίποτα δεν αλλάζει ενόψει της επόμενης σεζόν, βάζοντας τέλος στις φήμες και διαβεβαιώνοντας ότι οι τηλεθεατές θα τον βλέπουν κανονικά στο γνώριμο πόστο του και τη νέα τηλεοπτική χρονιά.