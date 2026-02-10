Ο Τιμοτέ Σαλαμέ φοράει την νέα φανέλα της αγαπημένης του ομάδας και «ρίχνει» το ίντερνετ (vid)

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο 30χρονος Χολιγουντιανός σταρ που έγινε παγκόσμιο όνομα από τις ταινίες, Dune και Call Me by Your Name, πρωταγωνίστησε σε μια απρόσμενη… ποδοσφαιρική στιγμή κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στη γαλλική τηλεόραση.

Σε ζωντανή εμφάνιση στο TF1, η δημοσιογράφος του παρέδωσε πρώτη από όλους τη νέα φανέλα της Σεντ Ετιέν, της ιστορικής γαλλικής ομάδας για την οποία ο Σαλαμέ έχει δηλώσει ανοικτά την αγάπη του.

Timothée Chalamet debuted St. Etienne's fourth kit live on French television 🇫🇷



He always reps his club 💚 pic.twitter.com/DHm2MeDDK1 — ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2026

Ο ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένος, φίλησε το έμβλημα και φόρεσε τη φανέλα με το δικό του όνομα και τον αριθμό 42, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης στους “Στεφανουά”. Η νέα εμφάνιση, σχεδιασμένη από την Hummel, έχει έντονα στοιχεία εμπνευσμένα από την ιστορία και το στυλ του συλλόγου, ενώ η δημόσια παρουσίασή της από έναν διεθνή αστέρα όπως ο Σαλαμέ έχει προκαλέσει αμέσως viral κύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος ο ηθοποιός έχει συχνά απασχολήσει τα ΜΜΕ με το στυλ και τις επιλογές του, ειδικά μέσα από εμφανίσεις του σε πρεμιέρες και φεστιβάλ, καθιερώνοντας ένα μοντέρνο προφίλ μόδας που συζητιέται πολύ. Μετά τη ζωντανή παρουσίαση της φανέλας, πολλοί φίλαθλοι και αναλυτές σχολιάζουν ότι αυτή η κίνηση θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη δημοτικότητα της Σεντ Ετιέν, ειδικά στη νέα γενιά φίλων του κινηματογράφου και της pop κουλτούρας.