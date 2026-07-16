Ο Τούχελ, το προπονητικό έγκλημα, το αιχμηρό σχόλιο του Κέιν και η παραμονή στον πάγκο της Αγγλίας

Η Αγγλία αποκλείστηκε από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου (1-2) με επική ανατροπή μέσα σε επτά λεπτά. Παρόλο που ποτέ δεν φταίει ένας άνθρωπος, ένας προπονητής ή ένας ποδοσφαιριστής για μια ήττα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην προκειμένη περίπτωση το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης του αποκλεισμού το έχει ο Τόμας Τούχελ.

Η Αγγλία προηγήθηκε με το γκολ του Γκόρντον στο 55' και μέχρι εκείνο το σημείο στεκόταν πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Μετά το γκολ ο Γερμανός προπονητής αποφάσισε, όχι απλά να παίξει αμυντικά, αλλά να παίξει φοβισμένα, και αυτό το είδαν οι Αργεντίνοι και το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο. Και το ανέφερε και ο ίδιος ο Λιονέλ Σκαλόνι μετά το μάτς όταν είπε πως «όταν η αντίπαλη ομάδα διστάζει έστω και λίγο εμείς "μυρίζουμε αίμα" και "χτυπάμε"».

Την στιγμή που ο Τούχελ γέμιζε την ενδεκάδα του με αμυντικούς (Κόνσα, Μπέρν) ο Σκαλόνι έφερνε στο παιχνίδι επιθετικούς που με την ποιότητά τους μπορούν να κάνουν την ζημιά (Λαουτάρο, Γκονζάλες, Ντε Πολ). Και είναι λογική η αλλαγή και να φέρεις αμυντικό όσο περνάει η ώρα. Όμως αυτό που έκανε ο Τόμας Τούχελ ήταν κανονικό ποδοσφαιρικό έγκλημα. Όταν προηγείσαι απέναντι στην Αργεντινή, του Μέσι του Μακ Άλιστερ και το Ένζο Φερνάντες και έχεις μπροστά σου άλλα 35 λεπτά αγώνα δεν κατεβάζεις τόσο πίσω τις γραμμές σου. Δεν κλείνεσαι στα καρέ σου δίνοντας το δικαίωμα στην αντίπαλο να σφυροκοπήσει και δεν γεμίζεις την ομάδα με αμυντικούς. Και δεν τα κάνεις όλα αυτά γιατί αυτόματα δίνεις την αίσθηση στους ποδοσφαιριστές σου πως «πάμε να αμυνθούμε» και φαίνεται πως δεν σκέφτεσαι την πιθανότητα (που φαινόταν ότι ήταν θέμα χρόνου) να δεχθεί η ομάδα σου γκόλ και να είναι η ενδεκάδα της ομάδας με πέντε αμυντικούς, άρα γκολ δεν θα σκόραρες ποτέ και ακόμα και στην παράταση να πήγαινε το ματς οι παίκτες θα υποφέρανε.

Ολο αυτό το είπε με δυο λέξεις ο Χάρι Κέιν μετά την αναμέτρηση. «Από την στιγμή που προηγηθήκαμε φαινόταν ότι προσπαθούσαμε απλά να αντέξουμε, κάτι που δεν είναι αρκετό σε αυτό το επίπεδο» δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, με αιχμές για τον τρόπο παιχνιδιού που επέλεξε να παίξει ο Γερμανός προπονητής μετά το 1-0.

Παραμονή στην Αγγλία με τις ευλογίες της FA

Παρόλα αυτά η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) δεν φαίνεται να δυσαρεστήθηκε και πολύ με τον τρόπο που αποκλείστηκε η ομάδα και με τις προπονητικές επιλογές του Τούχελ και αποφάσισε να κρατήσει τον Γερμανό προπονητή στο τιμόνι της ομάδας, τουλάχιστον για το Euro 2028, σύμφωνα με την DailyMail.

NEW: Thomas Tuchel has the full backing of the FA, and chief executive Mark Bullingham, despite that crushing semi-final defeat here in Atlanta. Will remain in charge of the England side for Euro 2028. Story to follow on @TimesSport — Matt Lawton (@Lawton_Times) July 15, 2026

Πάντως ο ίδιος δεν έδειξε ότι μετάνιωσε για τις επιλογές του, παρά την κατακραυγή και το αποτέλεσμα που έφεραν αυτές και τόνισε πως ότι η ομάδα του έφτασε πολύ κοντά στη νίκη και άξιζε το προβάδισμα που είχε πάρει, αλλά πλήρωσε την παθητικότητά της στον αγωνιστικό χώρο μετά το γκολ και δέχθηκε πολλές ευκαιρίες μετά.