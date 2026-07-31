Ο Τράμπ «άδειασε» τον Ινφαντίνο: «Δεν είχα καμία επαφή μαζί για του για το σχέδιο της FIFA»

Η FIFA και συγκεκριμένα ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει εξαγριώσει όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με τα όσα συμβαίνουν και ακούγονται τις τελευταίες μέρες για τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με αποτέλεσμα η σχέση της FIFA με την UEFA και τις ομοσπονδίες να είναι σε... τεντωμένο σχοινί.

Μέσα σε όλα όσα έχουν ακουστεί, ο Ντόναλντ Τράμπ κλήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση για τα σχέδια της FIFA με τον ίδιο να απαντά κατηγορηματικά λέγοντας: Όχι, δεν μίλησα ποτέ μαζί του».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ανώτερος σύμβουλος της FIFA, Κάρλος Κορντέιρο, υπέβαλε την παραίτησή του διαχωρίζοντας την θέση του από τα σχέδια του Ινφαντίνο και αφού τόνισε πως διαφωνεί με όλο αυτό που πάει να γίνει, ανέφερε πως δεν συμμετείχε ποτέ σε οποιαδήποτε επεργασία της πρόταση. «Ως ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και άνθρωπος που αγαπά το ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός όσο εξετάζεται η πώληση ποσοστού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θέλω να είμαι σαφής: δεν είχα καμία συμμετοχή σε αυτή την πρόταση και την απορρίπτω κατηγορηματικά. Πρόκειται για μια κακή συμφωνία για τις ομοσπονδίες, για το ποδόσφαιρο και για το μέλλον του αθλήματος» δήλωσε.