Ο Τραμπ ακυρώνει τα εκτελεστικά διατάγματα Μπάιντεν που υπεγράφησαν με το αυτόματο στυλό (autopen)

Την ακύρωση όλων των διαταγμάτων που είχε υπογράψει ο Τζο Μπάιντεν με το αυτόματο στυλό (autopen) ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ουσιαστικά ακυρώνει κάθε απόφαση που έλαβε στη διάρκεια της θητείας του ο Τζο Μπάιντεν, αφού -όπως λέει- είχε υπογράψει το 92% των διαταγμάτων με το autopen.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Οποιοδήποτε έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Νυσταγμένο Τζο Μπάιντεν με το Autopen (αυτόματο στυλό) το οποίο αποτελούσε περίπου το 92% αυτών, τερματίζεται με το παρόν και δεν έχει περαιτέρω ισχύ. Το αυτόματο στυλό - Autopen δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται εάν δεν δοθεί ρητή έγκριση από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Τρελοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς που περικύκλωναν τον Μπάιντεν γύρω από το όμορφο Γραφείο Αποφάσεων στο Οβάλ Γραφείο τού αφαίρεσαν την Προεδρία. Με το παρόν ακυρώνω όλα τα Εκτελεστικά Διατάγματα και οτιδήποτε άλλο δεν υπογράφηκε άμεσα από τον Τζο Μπάιντεν, επειδή οι άνθρωποι που λειτούργησαν το Autopen (αυτόματο στυλό ) το έκαναν παράνομα.

Ο Τζο Μπάιντεν δεν συμμετείχε στη διαδικασία του Autopen και, αν το πει, θα κατηγορηθεί για ψευδορκία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Τι είναι το autopen

To αυτόματο στυλό (autopen), που ονομάζεται επίσης ρομποτικό στυλό, είναι μια μηχανή που αυτοματοποιεί την υπογραφή ενός ατόμου με ένα στυλό ή άλλο όργανο γραφής, σε αντίθεση με μια σαρωμένη υπογραφή, η οποία είναι μια ψηφιακή εικόνα μιας υπογραφής.

Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, το μηχάνημα δεν θα πάθει ποτέ κράμπες και μπορεί να αναπαράγει την υπογραφή ενός ατόμου σε μεγάλους όγκους επιστολών, πιστοποιητικών, διπλωμάτων και άλλων εγγράφων, σύμφωνα με την Automated Signature Technology, έναν κατασκευαστή αυτόματων ανοιχτών γραφίδων, όπως αναφέρει το CBS.

Το autopen πρώτα «μαθαίνει» τη χειρόγραφη υπογραφή του ατόμου (π.χ. του προέδρου), και μετά ένας μηχανοκίνητος «βραχίονα» κρατά στυλό ή πένα και «γράφει» την υπογραφή πάνω σε έγγραφα - σε πολλά έγγραφα γρήγορα, χωρίς να απαιτείται να υπογράψει ο ίδιος ο άνθρωπος. Το αποτέλεσμα μοιάζει με χειρόγραφη υπογραφή και για έναν μη ειδικό μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβει ότι πρόκειται για «μηχανική» υπογραφή.

Γιατί χρησιμοποιείται

Λόγω του πλήθους εγγράφων που πρέπει να υπογράφει ένας πρόεδρος (νόμοι, διορισμοί, εντάλματα, επιστολές, διοικητικές πράξεις, κλπ.), δεν είναι πρακτικό να τα υπογράφει όλα χειρογράφως. Το autopen επιτρέπει να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Στην ιστορία των ΗΠΑ, αρκετοί πρόεδροι το έχουν χρησιμοποιήσει. Για παράδειγμα, πριν από το autopen, η μηχανή «polygraph» χρησιμοποιήθηκε ήδη από τον Τόμας Τζέφερσον ενώ αργότερα ένα είδος autopen χρησιμοποιήθηκε από προέδρους όπως ο Χάρι Τρούμαν, ο Τζον Φ. Κένεντι και άλλοι.

Η χρήση autopen από πρόεδρο δεν θεωρείται εξαρχής αντισυνταγματική ή «άκυρη». Το 2005, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μέσω της νομικής του υπηρεσίας, κατέληξε ότι δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα, ακόμα και όταν πρόεδρος χρησιμοποιεί autopen για να υπογράψει νομοσχέδια - δηλαδή δεν απαιτείται να τα υπογράψει «με το χέρι» ο ίδιος. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό έχουν τεθεί ερωτήματα κατά πόσο ο Μπάιντεν - ή στενοί του συνεργάτες - χρησιμοποίησε autopen για υπογραφή σημαντικών εγγράφων, όπως χάρες. Ορισμένοι πολιτικοί και επικριτές υποστηρίζουν ότι η χρήση autopen μπορεί να υπονοεί ότι ο πρόεδρος δεν ήταν ο ίδιος παρών όταν υπογράφηκαν τα έγγραφα.