O Tραμπ αναγάγει το μεταναστευτικό σε παγκόσμια προτεραιότητα στον απόηχο της χθεσινής επίθεσης

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, διέταξε Αμερικανούς διπλωμάτες σε Ευρώπη, Καναδά και Αυστραλία να ασκήσουν πιέσεις στις κυβερνήσεις εκεί κατά της μαζικής μετανάστευσης κάτι που δείχνει πως η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να διεθνοποιήσει την αντιμεταναστευτική της ατζέντα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κάλεσε, μεταξύ άλλων, τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πιο αυστηρή και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, τονίζοντας ότι το υπάρχον πλαίσιο ασύλου δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες της εποχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αυξανόμενη πίεση στα σύνορα και η κατάχρηση της διαδικασίας ασύλου απαιτούν ριζικές αλλαγές, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Βασικό σημείο των προτάσεών του είναι ότι οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να καταθέτουν αίτημα στην πρώτη χώρα εισόδου, αντί να συνεχίζουν το ταξίδι τους προς χώρες της επιλογής τους. Με αυτόν τον τρόπο, υποστήριξε ο Ρούμπιο, θα περιοριστούν οι δευτερογενείς μετακινήσεις που επιβαρύνουν τα συστήματα ασύλου σε κράτη που αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς.

Ρούμπιο: «Το άσυλο θα πρέπει να είναι μόνο προσωρινό»

Παράλληλα, ζήτησε το καθεστώς ασύλου να έχει προσωρινό χαρακτήρα, με τα κράτη να μπορούν να επανεξετάζουν την κατάσταση στη χώρα προέλευσης και, όταν οι συνθήκες θεωρούνται ασφαλείς, να προχωρούν σε επιστροφή των προσφύγων. Όπως τόνισε, πολλοί από τους σημερινούς αιτούντες δεν αντιμετωπίζουν άμεσο διωγμό, αλλά μετακινούνται κυρίως για οικονομικούς λόγους, κάτι που όπως υποστηρίζει δεν συνάδει με τον σκοπό της διεθνούς προστασίας. Με αυτές τις θέσεις, ο Ρούμπιο πιέζει την Ευρώπη να ευθυγραμμίσει τις πολιτικές της με την πιο σκληρή μεταναστευτική γραμμή που προωθεί η Ουάσινγκτον, με στόχο τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών και την ενίσχυση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα. Το ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό θέμα στις επόμενες συζητήσεις ΗΠΑ–ΕΕ, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ήδη εξετάζουν πιο αυστηρά μέτρα στο πλαίσιο των εθνικών τους πολιτικών.