Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς για τον «βρώμικο αέρα» από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά

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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται ο Καναδάς, καθώς ένα νέο κύμα καταστροφικών δασικών πυρκαγιών εξαπλώνεται σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική κρίση και ένταση στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Περισσότερες από 200 πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου, με την επαρχία του Οντάριο να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης καταστροφής.

Οι πυκνοί καπνοί, που περιέχουν επικίνδυνους ρύπους, έχουν καλύψει μεγάλες καναδικές πόλεις και έχουν μεταφερθεί νότια, επηρεάζοντας εκατομμύρια κατοίκους στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ.

🔴Trump Blames Canada for Wildfire Smoke, Threatens Additional Tariffs as Ontario Fires Rage!



📍WASHINGTON, July 17, 2026 (HewadPress) — U.S. President Donald Trump has sharply criticized Canada over the ongoing wildfire crisis, accusing Ottawa of failing to properly manage its… pic.twitter.com/NljMXmCDtL — HewadPress (@HewadPress) July 18, 2026

Η περιβαλλοντική κρίση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε την καναδική κυβέρνηση για ανεπαρκή διαχείριση των δασών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν «εισβολή αέρα βρομερού, μολυσμένου και επικίνδυνου για την υγεία», κατηγορώντας τον Καναδά για «ηθελημένη ολιγωρία».

Παράλληλα, προανήγγειλε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι και απείλησε με την επιβολή πρόσθετων τελωνειακών δασμών, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να καλυφθεί το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αρχικά το κόστος «ανυπολόγιστο», ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για ζημιές που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης στο Οντάριο

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, δήλωσε ότι ζητήθηκε επίσημα η συνδρομή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να σταλούν ενισχύσεις και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αλμπέρτα και το Γιουκόν.

Η έλλειψη κεντρικού συντονισμού και οι καθυστερήσεις στην αντίδραση των αρχών οδήγησαν ορισμένες κοινότητες να οργανώσουν μόνες τους την απομάκρυνσή τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κοινότητας Κόλινς, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Θάντερ Μπέι.

Η αυτόχθονη επικεφαλής Λίντα Ντεμπασίτζ δήλωσε ότι οι 30 κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν εσπευσμένα το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς κυβερνητική βοήθεια.

Οι κάτοικοι χρησιμοποίησαν πλεούμενα και διέσχισαν δασικούς δρόμους που είχαν περικυκλωθεί από τις φλόγες.

Όταν η Ντεμπασίτζ επέστρεψε για να αναζητήσει δύο αγνοούμενους, αντίκρισε την πλήρη καταστροφή, δηλώνοντας ότι στο χωριό «έγιναν όλα στάχτη».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ενώ οι εκτοπισμένοι έχουν μεταφερθεί σε πόλεις όπως το Τορόντο και το Θάντερ Μπέι.

Ο καπνός φτάνει μέχρι τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον

Οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν ξεπεράσει τα σύνορα του Καναδά, καθώς οι καπνοί έχουν προκαλέσει σημαντική επιδείνωση της ποιότητας του αέρα σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις.

Το Τορόντο, το Σικάγο, η Ουάσιγκτον και η Νέα Υόρκη καταγράφουν ιδιαίτερα επιβαρυμένη ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την IQAir, αρκετές από τις πληγείσες περιοχές συγκαταλέγονταν στις ζώνες με τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως.

Η κατάσταση προκαλεί προβληματισμό και ενόψει του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή σε προάστιο της Νέας Υόρκης, με τους διοργανωτές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.