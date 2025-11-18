Ο Τραμπ απειλεί πως θα αλλάξει τις έδρες των αγώνων του Μουντιάλ 2026 - Τι απαντά η FIFA

Η συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για το Μουντιάλ του 2026, που πραγματοποιήθηκε - όπως και οι προηγούμενες, άλλωστε - στον Λευκό Οίκο, παρουσία του επικεφαλής των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο δημιούργησε την αίσθηση πως ορισμένες από τις έδρες που έχουν επιβεβαιωθεί για τη διοργάνωση αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο, με ανοιχτό το ενδεχόμενο αντικατάστασής τους.

Οι έδρες που κινδυνεύουν βρίσκονται σε πόλεις, οι οποίες διοικούνται από τους Δημοκρατικούς. Πρόκειται για μία κίνηση με πολιτικό χαρακτήρα, η οποία, βέβαια είναι ικανή να δημιουργήσει προβλήματα στη FIFA. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μάλιστα, όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε για τη νεοεκλεγείσα σοσιαλίστρια δήμαρχο του Σιάτλ, Κέιτι Γουίλσον, απάντησε: «Αν δούμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα ζητήσω από τον Τζιάνι (Ινφαντίνο) να το μεταφέρουμε σε άλλη πόλη…».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε: «Έτσι, αν δούμε ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα στο Σιάτλ, όπου έχουν μια πολύ φιλελεύθερη/κομμουνίστρια δήμαρχο… θα πούμε: “Τζιάνι, μπορώ να πω ότι θα το μεταφέρουμε;” Δεν νομίζω ότι θα έχουν αυτό το πρόβλημα. Αλλά θα μεταφέρουμε το event σε ένα μέρος όπου θα είναι ευπρόσδεκτο και ασφαλές».

Ο Ινφαντίνο απάντησε στις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέροντας: «Ναι, πιστεύω ότι η ασφάλεια είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα για την επιτυχία ενός Μουντιάλ». Η δήλωση αυτή, θεωρείται από τους αναλυτές πως ενισχύει την έντονη φημολογία για των μέλλον των πόλεων που διοικούνται από Δημοκρατικούς, ως έδρες του Μουντιάλ 2026.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο περισσότερο από έναν μήνα, ο πρόεδρος της CONCACAF και αντιπρόεδρος της FIFA, Βίκτορ Μονταλιάνι, έδειχνε να βάζει τέλος στη συζήτηση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λονδίνο: «Είναι ένα τουρνουά της FIFA και η FIFA είναι αυτή που παίρνει τις αποφάσεις. Με κάθε σεβασμό προς τους σημερινούς παγκόσμιους ηγέτες, το ποδόσφαιρο είναι μεγαλύτερο από αυτούς και θα επιβιώσει των κυβερνήσεών τους, των καθεστώτων τους και των συνθημάτων τους».

Η στάση του Ινφαντίνο, βέβαια, ο οποίος είναι εμπορικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ξεκάθαρη και αντικατοπτρίζει την αδυναμία που έχει η FIFA να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη συνθήκη. Στις 5 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ουάσινγκτον, στην οποία αναμένεται να παραστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως συνέβη και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το περασμένο καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη – Νιου Τζέρσεϊ.

Το βασικό πρόβλημα για τη FIFA προκύπτει, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά, έχουν έντεκα επιβεβαιωμένες έδρες —οι περισσότερες σε πόλεις με δημάρχους Δημοκρατικούς, όπως Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Ατλάντα, Χιούστον, Βοστώνη, Φιλαδέλφεια και Σιάτλ.

Η αλλαγή των πόλεων, που θα διοργανώσουν αγώνες της διοργάνωσης, τόσο λίγο καιρό πριν την έναρξη και μάλιστα βάσει των κατηγοριών του Τραμπ, θα μπορούσε να αποδειχθεί τεράστιο οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα για τη FIFA.