Ο Τραμπ αποθεώνει συνέντευξη του Παπασταύρου - Την αναδημοσίευσε στο Truth Social

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναδημοσίευσε στο Truth Social αποκλειστική συνέντευξη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρου Παπασταύρου, στο Breitbart News. Ο Παπασταύρου τόνισε τον ρόλο της ενεργειακής διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις και περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη «ρεαλιστική» προσέγγιση του Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Παπασταύρου, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάνει την ενεργειακή διπλωματία «σήμα κατατεθέν» του, χρησιμοποιώντας συμφωνίες για την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων τόσο με συμμάχους όσο και με αντιπάλους.

Η ανάρτηση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ, υπό την ηγεσία του Τραμπ, συνδυάζουν τις ενεργειακές συμφωνίες με γεωστρατηγικούς στόχους, ενισχύοντας σχέσεις με χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, αλλά και αντιμετωπίζοντας αντιπάλους όπως το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Κίνα και η Ρωσία.

Ο υπουργός Περιβάλλοντός και Ενέργειας αναφέρθηκε στη σύσταση του National Energy Dominance Council υπό την προεδρία του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και στην πλατφόρμα Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P‑TEC) του Υπουργείου Ενέργειας, ως βασικά εργαλεία της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής.

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι η χρήση της ενέργειας ως «καρότο για τους συμμάχους και ραβδί για τους αντιπάλους» έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για τη δημιουργία σταθερότητας και τον περιορισμό ακραίων συμπεριφορών.

Ελλάδα και η ρεαλιστική ενεργειακή πολιτική

Παράλληλα, ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε στη συνέντευξή του ότι η Ελλάδα ακολουθεί τη «ρεαλιστική» προσέγγιση του Τραμπ, συνδυάζοντας υδρογονάνθρακες και ανανεώσιμες πηγές. Όπως δήλωσε:

«Με όρους στρατηγικής, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε και να αναπτύξουμε τους δικούς μας πόρους με τη μορφή που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται μόνο για άνεμο ή ήλιο, ή για τους υδρογονάνθρακες, αλλά για όλα: άνεμος, ήλιος, υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρική ενέργεια, γεωθερμία — όλα. Για την Ευρώπη, αυτό είναι ένα ξύπνημα, γιατί η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος πελάτης των ΗΠΑ, εισάγοντας αμερικανικό LNG. Ταυτόχρονα, αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ ήταν διστακτικά ή αμφίσημα σχετικά με την ανάπτυξη του δικού τους φυσικού αερίου. Η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν διατεθειμένη να αποδεχθεί ένα ενεργειακό μείγμα όπου το φυσικό αέριο θα είναι μέρος για τα επόμενα χρόνια, και ο πρόεδρος Τραμπ — ρεαλισμός. Αυτό βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας. Έχουμε ήλιο, έχουμε άνεμο. Πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα όσον αφορά την αποθήκευση. Η αποθήκευση είναι πολύ σημαντική.»

Ο υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ, μέσω επενδύσεων και στρατηγικών συμφωνιών, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή, ενώ η Ελλάδα λειτουργεί ως κόμβος διανομής ενέργειας για την ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά ταχύτερα στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αποθήκευση ενέργειας, ενσωματώνοντας τον συνδυασμό υδρογονανθράκων και καθαρών τεχνολογιών στην εθνική ενεργειακή στρατηγική.