Ο Τραμπ «χτυπά» τον Καναδά με νέους δασμούς 50% - Κίνδυνος για πληθωρισμό και οικονομική αναταραχή

Νέα ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Οτάβας προκαλεί η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς ύψους 50% σε μεγάλο μέρος των καναδικών προϊόντων, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον εμπορικό πόλεμο που απειλεί να ανατρέψει τις ισορροπίες μεταξύ των δύο στενά συνδεδεμένων οικονομιών.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι νέοι δασμοί αποτελούν απάντηση, όπως υποστηρίζει, στην «άδικη μεταχείριση» αμερικανικών προϊόντων από τον Καναδά, με ιδιαίτερη αναφορά στα αυτοκίνητα, τα αλκοολούχα ποτά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Guardian, οι επιβαρύνσεις αναμένεται να επηρεάσουν ένα ευρύ φάσμα εισαγόμενων αγαθών, μεταξύ των οποίων κρασί, τσιμέντο, ακόμη και προϊόντα όπως μπαστούνια χόκεϊ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα επεκταθούν και σε προϊόντα που μέχρι σήμερα προστατεύονταν από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA).

Οι νέοι φόροι δεν θα εφαρμοστούν σε ενεργειακά προϊόντα, ψάρια, κρίσιμα ορυκτά και ποτάσα, ενώ εξαιρούνται επίσης προϊόντα που ήδη υπόκεινται σε ειδικούς δασμούς για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Προειδοποιήσεις για οικονομικό κόστος και πληθωριστικές πιέσεις

Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης προκαλεί ανησυχία για νέα αναστάτωση στις αγορές, καθώς οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι αυξημένοι δασμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές για καταναλωτές και επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, εντείνεται η διπλωματική ψυχρότητα ανάμεσα σε δύο χώρες που επί δεκαετίες είχαν αναπτύξει μία από τις στενότερες οικονομικές σχέσεις παγκοσμίως.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για την επίλυση των εμπορικών διαφορών, υποστηρίζοντας ότι οι προηγούμενοι αμερικανικοί δασμοί παραβίαζαν τη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

«Αυτή η εμπορική διαμάχη έχει αυξήσει το κόστος για τις οικογένειες, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε, τονίζοντας πως ο Καναδάς παραμένει έτοιμος για εντατικές διαπραγματεύσεις προς όφελος των πολιτών και των δύο πλευρών. Οι νέοι δασμοί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ σε διάστημα 30 ημερών, αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο για πιθανή αποκλιμάκωση μέσω διαπραγματεύσεων.

Τι λέει ο Λευκός Οίκος

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι ο Καναδάς εφαρμόζει «διακριτική και άνιση μεταχείριση» εις βάρος αμερικανικών επιχειρήσεων. Στα επίσημα διατάγματα που υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ γίνεται λόγος για περιορισμούς στις αμερικανικές εξαγωγές αυτοκινήτων, αλκοολούχων ποτών και τυριών.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος των επιχειρημάτων της Ουάσινγκτον βασίζεται σε μέτρα αντιποίνων που επέβαλε ο Καναδάς μετά τους αμερικανικούς δασμούς που είχαν προηγηθεί, με αιτιολογία την ανάγκη αντιμετώπισης της διακίνησης φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι ο Καναδάς διατηρούσε από τον Απρίλιο του 2025 δασμό 25% σε αμερικανικά οχήματα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις προνομιακής μεταχείρισης βάσει της USMCA.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος επικαλέστηκε τους περιορισμούς που επέβαλαν σχεδόν όλες οι καναδικές επαρχίες στην πώληση αμερικανικών αλκοολούχων προϊόντων, ενώ ανέφερε ότι η Οτάβα αντιμετωπίζει διαφορετικά τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά.

Στο επίκεντρο και οι πυρκαγιές στον Καναδά

Η νέα αντιπαράθεση δεν περιορίζεται μόνο στο εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες για πιθανές πρόσθετες κυρώσεις εξαιτίας του καπνού από τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Καναδά, ο οποίος έχει μεταφερθεί σε μεγάλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Καναδά ότι δεν διαχειρίζεται σωστά τα δάση του, προκαλώντας, όπως ισχυρίστηκε, προβλήματα στην ποιότητα του αέρα στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ συζήτησε το ζήτημα και με τον Μαρκ Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ζήτησε από τον Καναδό πρωθυπουργό να λάβει μέτρα ώστε να περιοριστεί η μεταφορά καπνού προς τις ΗΠΑ.

Αντιδράσεις στον Καναδά

Η καναδική κυβέρνηση δεν είχε προχωρήσει άμεσα σε επίσημη ανακοίνωση μετά την απόφαση του Λευκού Οίκου, ωστόσο ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να «αγωνίζεται για την προστασία του Οντάριο».

«Αν αυτοί οι δασμοί προχωρήσουν, ο Καναδάς πρέπει να απαντήσει με δασμούς προς δασμούς, δολάριο προς δολάριο», ανέφερε σε ανάρτησή του. Η επικεφαλής του Καναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Κάντις Λέινγκ, χαρακτήρισε τις κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης «λυπηρές», καλώντας τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν το διάστημα των 30 ημερών για ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες.

Πολιτικό ρίσκο για τον Τραμπ

Η νέα εμπορική κόντρα δημιουργεί πολιτικές πιέσεις για τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Οι προηγούμενοι δασμοί που είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωστοί ως «δασμοί της Ημέρας Απελευθέρωσης», είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις αγορές λόγω φόβων για πληθωρισμό και ύφεση, με τον Τραμπ να αναγκάζεται τελικά να δώσει περιθώριο για διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε κρίνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει παράνομα εξουσίες έκτακτης ανάγκης για την επιβολή παγκόσμιων δασμών, οδηγώντας τον Λευκό Οίκο στην αναζήτηση νέων νομικών εργαλείων για την αύξηση των εισαγωγικών φόρων.

Μέχρι σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κληθεί να επιστρέψουν περίπου 81 δισ. δολάρια από δασμούς που είχαν επιβληθεί κατά το τρέχον δημοσιονομικό έτος.