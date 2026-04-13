Ανέκρουσε πρύμναν ο Τραμπ: Διέγραψε την ανάρτηση με την ΑΙ εικόνα ως Ιησούς, μετά τον σάλο

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσιαζόταν ως ο Ιησούς Χριστός.

Η ανάρτηση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες –ακόμη και υποστηρικτές του– να εκφράζουν την ενόχλησή τους για το περιεχόμενο, και ειδικότερα μέσα στη δεξαμενή των θρησκευόμενων ψηφοφόρων του.

Σφοδρή αντίδραση προκάλεσε η ανάρτηση του πρόεδρο των ΗΠΑ και στο Τάγμα των Ναΐτών Ιπποτών. Το Κυβερνών Συμβούλιό του ζητούσε την άμεση αφαίρεση της αμφιλεγόμενης εικόνας, χαρακτηρίζοντάς την «προσβλητική και βλάσφημη».

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου Κέιτλιν Κόλινς, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να διέγραψε την ανάρτηση μετά τον σάλο που προκλήθηκε.

It appears as if Trump has deleted his post portraying himself as Jesus after facing some backlash from his own supporters. pic.twitter.com/9ZpWXBgL9L — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) April 13, 2026

Όπως αναφέρεται, η εικόνα κατέβηκε έπειτα από αντιδράσεις ακόμη και από μέρος των υποστηρικτών του, γεγονός που ενίσχυσε τη συζήτηση γύρω από το περιστατικό.

Reuters

Η επίμαχη εικόνα του Τραμπ θεωρήθηκε ως μια ελαφρώς τροποποιημένη εκδοχή μιας άλλης, ανάλογης εικόνας που δημοσιεύτηκε πριν από μήνες από τον δεξιό influencer Νικ Άνταμς, η οποία έδειχνε δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ με λευκή ρόμπα και κόκκινη ζώνη με μια μπάλα φωτός στο ένα χέρι και το άλλο χέρι τεντωμένο.



Η ανάρτηση του Τραμπ έγινε ανήμερα του Ορθόδοξου Πάσχα, ακριβώς μία εβδομάδα αφότου οι (μη Ορθόδοξοι) Χριστιανοί στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο γιόρτασαν την Ανάσταση του Χριστού την Κυριακή του Πάσχα.

Αυτή η ενέργεια του Αμερικανού προέδρου έχει προκαλέσει έντονη αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την υπόθεση να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αντιδράσεων γύρω από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία πολιτικών και θρησκευτικών εικόνων.