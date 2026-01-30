Ο Τραμπ διοργανώνει ράλι στη Ουάσιγκτον για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ - «Θα γίνει χαμός»

Νέο εκτελεστικό διάταγμα για να διοργανωθεί ένας αγώνας αυτοκινήτων IndyCar τον ερχόμενο Αύγουστο στη Ουάσιγκτον υπέγραψε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο των εορτασμών για τη 250η επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας δρόμου αναμένεται να διεξαχθεί στο διάστημα μεταξύ 21ης και 23ης Αυγούστου, θα ονομάζεται Freedom 250 Grand Prix και σηματοδοτεί το πρώτο ράλυ IndyCar στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί κοντά στο National Mall, με φόντο εμβληματικά μνημεία και αξιοθέατα της Ουάσινγκτον.

«Θα είναι τέλεια. Θα έρθει εκεί πολύς κόσμος», δήλωσε περιχαρής ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ακόμα κι αν η οργάνωση του αγώνα θα μπορούσε να εξαρτηθεί από μια έγκριση του Κογκρέσου.

🚨 BREAKING: President Trump has just signed an executive order planning an INDYCAR RACE on the streets of Washington, DC for America’s 250th Birthday celebration



The Freedom250 Grand Prix will take place August 21-23



Epic! 🔥🇺🇸 pic.twitter.com/lLSmju8U3e — Nick Sortor (@nicksortor) January 30, 2026

Το εκτελεστικό διάταγμα αποτελεί μια ασυνήθιστη προεδρική οδηγία, που αναμειγνύει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τους πατριωτικούς εορτασμούς, καθώς οι ΗΠΑ πλησιάζουν στα 250α γενέθλιά τους το 2026.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρηματοδότηση ή τις υλικοτεχνικές διευθετήσεις για τη διέλευση των αγωνιστικών αυτοκινήτων μέσα από τους συνήθως μποτιλιαρισμένους δρόμους του κέντρου της Ουάσινγκτον.