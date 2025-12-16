Ο Τραμπ επεκτείνει την ταξιδιωτική απαγόρευση - Ποιοι ξένοι υπήκοοι δεν μπαίνουν στις ΗΠΑ

Σημαντική διεύρυνση της ταξιδιωτικής απαγόρευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επεκτείνοντας τον κατάλογο των χωρών που επηρεάζονται πλήρως ή εν μέρει από το μέτρο. Ο αριθμός των χωρών αυξάνεται πλέον σε 39, από 19 που περιλαμβάνονταν αρχικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα που περιορίζει περαιτέρω την είσοδο ξένων υπηκόων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε την Τρίτη (16/12) ο Λευκός Οίκος.



Σύμφωνα με την απόφαση, περιορίζεται ή απαγορεύεται η είσοδος υπηκόων χωρών από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Καραϊβική και την Ασία, με την αμερικανική κυβέρνηση να επικαλείται λόγους ασφάλειας και ελέγχου μεταναστευτικών ροών.



Παράλληλα, επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ και για άτομα που διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα εκδοθέντα από την Παλαιστινιακή Αρχή, εξέλιξη που προσδίδει και πολιτική διάσταση στη διεύρυνση του μέτρου.



Στην πλήρη λίστα των χωρών που επηρεάζονται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Αφγανιστάν, το Ιράν, η Συρία, η Λιβύη, η Σομαλία, το Σουδάν, η Υεμένη, καθώς και αφρικανικά κράτη όπως το Μάλι, ο Νίγηρας, η Νιγηρία, η Σενεγάλη και η Τανζανία. Στον κατάλογο βρίσκονται επίσης χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, όπως η Κούβα, η Βενεζουέλα, η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και η Δομινίκα, αλλά και ασιατικά κράτη όπως το Λάος και το Τουρκμενιστάν.

Η πλήρης λίστα:

Αφγανιστάν

Βιρμανία

Τσαντ

Δημοκρατία του Κονγκό

Ισημερινή Γουινέα

Ερυθραία

Αϊτή

Ιράν

Λιβύη

Σομαλία

Σουδάν

Υεμένη

Μπουρκίνα Φάσο

Μάλι

Νίγηρας

Νότιο Σουδάν

Συρία

Λάος

Σιέρα Λεόνε

Μπουρούντι

Κούβα

Τόγκο

Βενεζουέλα.

Τουρκμενιστάν

Αγκόλα

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Μπενίν

Ακτή Ελεφαντοστού

Δομινίκα

Γκαμπόν

Γκάμπια

Μαλάουι

Μαυριτανία

Νιγηρία

Σενεγάλη

Τανζανία

Τόνγκα

Ζάμπια

Ζιμπάμπουε



Η διεύρυνση της ταξιδιωτικής απαγόρευσης αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και διεθνώς, καθώς επηρεάζει εκατομμύρια πολίτες και επαναφέρει στο προσκήνιο τη σκληρή μεταναστευτική γραμμή της αμερικανικής προεδρίας.