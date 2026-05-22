Ο Τραμπ κάνει στροφή στις σχέσεις με το ΝΑΤΟ: Στέλνει 5.000 επιπλέον στρατιώτες στην Πολωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέπληξε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ υποσχόμενος να στείλει 5.000 επιπλέον στρατιώτες στην Πολωνία, μερικές μόνο ώρες πριν ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, συναντηθεί στη Σουηδία με τους υπουργούς των συμμάχων εν μέσω αντιπαραθέσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.



Ο Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, επικαλέσθηκε τη σχέση του με τον συντηρητικό εθνικιστή πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι, ως λόγο για την απόφασή του να στείλει επιπλέον στρατεύματα.



«Βασισμένος στην επιτυχημένη εκλογή του νυν προέδρου της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο είμαι υπερήφανος που υποστήριξα, και της σχέσης μας μαζί του, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν επιπλέον 5.000 Στρατεύματα στην Πολωνία», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτηση.

Ο Πολωνός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Τραμπ γι' αυτή την απόφασή του. «Οι καλές συμμαχίες είναι αυτές που είναι βασισμένες στη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και μια δέσμευση στην κοινή μας ασφάλεια», έγραψε στο X. «Ευχαριστώ τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τζ. Τραμπ για τη φιλία του έναντι της Πολωνίας και για τις αποφάσεις, την πρακτική διάσταση των οποίων βλέπουμε σήμερα πολύ καθαρά», πρόσθεσε την Πέμπτη 21 Μαΐου, το βράδυ, ο Ναβρότσκι.



Η απόφαση να σταλούν επιπλέον στρατιώτες στην Πολωνία επιβεβαιώνει ότι οι πολωνοαμερικανικοί δεσμοί είναι «πολύ ισχυροί και η Πολωνία πρότυπο συμμάχου», σημείωσε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Καμίζ, επίσης μέσω του X.



Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι καλωσορίζει την ανακοίνωση του Τραμπ αν και πρόσθεσε πως η τάση εξακολουθεί να είναι προς μια ισχυρότερη Ευρώπη που βασίζεται λιγότερο στις ΗΠΑ για την άμυνά της.



«Ας είμαστε σαφείς: Η πορεία στην οποία βρισκόμαστε, μια ισχυρότερη Ευρώπη και ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, εξασφαλίζοντας ότι στη διάρκεια του χρόνου, βήμα το βήμα, θα είμαστε λιγότερο εξαρτημένοι από μόνο έναν σύμμαχο, θα συνεχισθεί», τόνισε ο Ρούτε πριν τη σημερινή συνάντηση του ΝΑΤΟ στο Χέλσινγκμποργκ.

Θετική έκπληξη

Πρόκειται για μια μεταστροφή του Αμερικανού προέδρου που προκάλεσε έκπληξη έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες ο Τραμπ επέκρινε σφοδρά τα μέλη του ΝΑΤΟ ότι δεν κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία. Έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τη συμμαχία και έχει αμφισβητήσει τη δέσμευση της Ουάσιγκτον να τιμήσει το σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας που έχει υπογράψει.



Πριν αναχωρήσει για τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, ο Ρούμπιο δήλωσε πως ο Τραμπ είναι «πολύ απογοητευμένος» από μέλη της συμμαχίας που δεν επέτρεψαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις στο έδαφός τους για τον πόλεμο, κατονομάζοντας την Ισπανία.

«Έχεις χώρες, όπως η Ισπανία, που αρνούνται στις ΗΠΑ τη χρήση αυτών των βάσεων - τότε γιατί είστε στο ΝΑΤΟ; Αυτό είναι μια δίκαιη ερώτηση», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Μαϊάμι. «Για να είμαστε δίκαιοι, άλλες χώρες στο ΝΑΤΟ βοήθησαν πολύ. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε αυτό».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ