Ο Τραμπ λέει «όχι» στο αλεξίσφαιρο γιλέκο: «Δεν θέλω να φαίνομαι 10 κιλά πιο παχύς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χαλαρός μπροστά στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αρχίσει να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο στις δημόσιες εμφανίσεις του.

«Δεν ξέρω αν μου αρέσει να φαίνομαι 10 κιλά πιο παχύς», απάντησε χαρακτηριστικά, προκαλώντας αντιδράσεις με τον τόνο του, παρά τα πρόσφατα περιστατικά βίας.

Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών στο ξενοδοχείο Washington Hilton, που σημειώθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση από τον ίδιο.

Παράλληλα, έχουν προηγηθεί δύο απόπειρες δολοφονίας. H πρώτη σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα και η δεύτερη σε προεκλογική εκδήλωση στην Πενσιλβάνια, όπου και τραυματίστηκε στο αυτί.

Παρά τα περιστατικά, ο Τραμπ συνεχίζει να εμφανίζεται χωρίς επιπλέον προστασία, επιλέγοντας μόνο το κοστούμι του.

Τις τελευταίες ημέρες, αυξάνονται οι συζητήσεις γύρω από την ενίσχυση της ασφάλειάς του, με το ενδεχόμενο χρήσης αλεξίσφαιρου γιλέκου να βρίσκεται στο τραπέζι.

Ο ίδιος, ωστόσο, εμφανίζεται διστακτικός:

«Με έχουν ρωτήσει. Ίσως είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί. Από τη μία δεν θέλεις να το κάνεις, γιατί είναι σαν να υποχωρείς μπροστά στο κακό. Οπότε δεν ξέρω», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό αλλά όχι πιθανό το ενδεχόμενο.