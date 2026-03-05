Ο Τραμπ «μετακινεί» τη Νόεμ και βάζει νέο υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας τον Μάλιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο γερουσιαστής από την Οκλαχόμα, Μάρκγουεϊν Μάλιν, θα αναλάβει τα καθήκοντα του Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των Ηνωμένων Πολιτειών, με ισχύ από τις 31 Μαρτίου, απομακρύνοντας την αμφιλεγόμενη και μέχρι πρότινος υπουργό Κρίστι Νόεμ.

Η Νόεμ θα μετακινηθεί για να αναλάβει τον ρόλο της Ειδικής Απεσταλμένης για την «Ασπίδα της Αμερικής», τη νέα πρωτοβουλία ασφάλειας στο Δυτικό Ημισφαίριο που ανακοινώνεται το Σάββατο στο Ντόραλ της Φλόριντα.

Ο Μάρκγουεϊν Μάλιν, που έχει υπηρετήσει 10 χρόνια στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 3 στη Γερουσία, χαρακτηρίζεται από τον Τραμπ ως δυναμικός ηγέτης με εμπειρία στην πολιτική και έντονη δέσμευση για την ασφάλεια των αμερικανικών συνόρων, την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της διακίνησης ναρκωτικών. Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι, ως ο μοναδικός ιθαγενής Αμερικανός στη Γερουσία, ο Μάλιν θα υποστηρίξει τις φυλετικές κοινότητες και θα προωθήσει την πολιτική «Η Αμερική Πρώτα».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Με χαρά ανακοινώνω ότι ο σεβαστός γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μεγάλη Πολιτεία της Οκλαχόμα, Μάρκγουεϊν Μάλιν, θα γίνει Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των Ηνωμένων Πολιτειών, με ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2026. Η νυν Υπουργός, Kristi Noem, η οποία μας έχει υπηρετήσει καλά και έχει σημειώσει πολλά και θεαματικά αποτελέσματα (ειδικά στα σύνορα!), θα μετακινηθεί για να είναι Ειδική Απεσταλμένη για την Ασπίδα της Αμερικής, τη νέα μας Πρωτοβουλία Ασφάλειας στο Δυτικό Ημισφαίριο που ανακοινώνουμε το Σάββατο στο Ντόραλ της Φλόριντα. Ευχαριστώ την Kristi για την υπηρεσία της στο «Homeland».

Υπηρετώντας 10 χρόνια στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών και 3 στη Γερουσία, η Markwayne έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εκπροσωπώντας τον υπέροχο λαό της Οκλαχόμα, όπου κέρδισα και τις 77 από τις 77 κομητείες — το 2016, το 2020 και το 2024! Πολεμιστής MAGA και πρώην αήττητος επαγγελματίας μαχητής MMA, η Markwayne τα πάει πραγματικά καλά με τους ανθρώπους και γνωρίζει τη Σοφία και το Θάρρος που απαιτούνται για την Προώθηση της Ατζέντας μας «Η Αμερική Πρώτα». Ως ο μόνος ιθαγενής Αμερικανός στη Γερουσία, ο Markwayne είναι ένας φανταστικός υποστηρικτής των απίστευτων φυλετικών κοινοτήτων μας. Ο Markwayne θα εργαστεί ακούραστα για να διατηρήσει τα σύνορά μας ασφαλή, να σταματήσει την παράνομη είσοδο εγκλημάτων μεταναστών, δολοφόνων και άλλων εγκληματιών στη χώρα μας, να τερματίσει τη μάστιγα των παράνομων ναρκωτικών και να κάνει την Αμερική ξανά ασφαλή. Ο Markwayne θα γίνει ένας εντυπωσιακός Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Ο Τραμπ ρωτούσε για τη Νόεμ

Ο ίδιος ο Τραμπ ήταν θυμωμένος με τον τρόπο που εξελίχθηκαν οι ακροάσεις, ιδιαίτερα με την επιβεβαίωση της Νόεμ, την οποία ο ίδιος αρνείται, ότι ο πρόεδρος γνώριζε για μια δαπανηρή διαφημιστική καμπάνια του DHS που την παρουσίαζε. Σύμφωνα με πηγές στο CNN, έχει αφήσει να εννοηθεί σε συζητήσεις με ορισμένους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές ότι είναι ανοιχτός στην αντικατάστασή της, προτείνοντας ονόματα διαφόρων μελών του Κογκρέσου ως πιθανούς αντικαταστάτες. Το Punchbowl News είχε προηγουμένως αναφέρει τις συνομιλίες του Τραμπ με Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου.

Από τις θανατηφόρες πυροβολισμούς των Αμερικανών πολιτών Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι στο Μιννεάπολις, και τις αμφιλεγόμενες αντιδράσεις της Νόεμ, ο Τραμπ έχει ρωτήσει συμμάχους του για τη γνώμη τους σχετικά με αυτήν. Όσοι βρίσκονται κοντά του πίστευαν ότι εκείνη την περίοδο επρόκειτο κυρίως για τον «Τραμπ όπως τον ξέρουμε», συχνά ρωτά για την ομάδα του και πώς τα καταφέρνουν, ιδιαίτερα εν μέσω αντιδράσεων.

«Η υπουργός Νόεμ υπηρετεί με τη θέληση του Προέδρου. Τιμάται που υπηρετεί τον αμερικανικό λαό και ηγείται του DHS», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε ανακοίνωσή του.

Ο Τραμπ έστειλε τον υπεύθυνο του Λευκού Οίκου για τα σύνορα, Τομ Χόμαν, στο Μιννεάπολις τον Ιανουάριο μετά τους πυροβολισμούς των Γκουντ και Πρέτι, για να επιλύσει τα προβλήματα επιτόπου, κάτι που φαινομενικά συνιστούσε επίπληξη προς τη Νόεμ για τον χειρισμό της κατάστασης. Ο Χόμαν και η Νόεμ έχουν μακροχρόνια διαμάχη και σπάνια μιλούν, σύμφωνα με πολλούς τρέχοντες και πρώην αξιωματούχους, αν και οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποστήριζαν ότι κινούνταν σε απόλυτη συμφωνία μεταξύ τους.