Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με Ιράν: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός - Τι θα ισχύει με το ουράνιο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (29/5) ότι συναντάται στην Αίθουσα Καταστάσεων του Λευκού Οίκου «για να λάβει μια τελική απόφαση» αφού απαριθμήσει όλα όσα πρέπει να κάνει το Ιράν για να εγκρίνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.



Ειδικότερα, ο Τραμπ, σε μια ανάρτηση στο Truth Social όπου παρουσιάζει τους όρους του, απαίτησε από το Ιράν «να συμφωνήσει» να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και είπε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι «άμεσα ανοιχτά» για απεριόριστη ναυσιπλοΐα, μεταξύ άλλων όρων.



Διαβάστε ολόκληρη την ανάρτηση του Τραμπ:



«Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει αμέσως, χωρίς διόδια, για απεριόριστη ναυτιλία και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όλες οι νάρκες (βόμβες), εάν υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν (έχουμε αφαιρέσει, μέσω πυροδότησης, πολλές τέτοιες νάρκες με τα μεγάλα υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει την άμεση απομάκρυνση ή/και πυροδότηση οποιωνδήποτε ναρκών έχουν απομείνει, οι οποίες δεν θα είναι πολλές!).

»Τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στο Στενό λόγω του καταπληκτικού και άνευ προηγουμένου Ναυτικού Αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία «επιστροφής στο σπίτι!». Πείτε ΓΕΙΑ στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας από εμένα, τον αγαπημένο σας Πρόεδρο! Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αναφέρεται ως «Πυρηνική Σκόνη», το οποίο είναι θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος με σχεδόν καταρρευμένα βουνά, που προκλήθηκε από την ισχυρή επίθεση με βομβαρδιστικά B2 πριν από 11 μήνες, θα ανακαλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (οι οποίες, όπως συμφωνήθηκε, είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, με τη μηχανική δυνατότητα να το πράξουν!), σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ.

»Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεωτέρας. Έχουν συμφωνηθεί και άλλα στοιχεία, πολύ μικρότερης σημασίας. Θα συναντηθώ τώρα, στην Αίθουσα Καταστάσεων, για να λάβω μια τελική απόφαση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

H ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται από αναλυτές εξαιρετικά σημαντική, καθώς περιγράφει ένα πιθανό πλαίσιο συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μετά από μήνες έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να θέτει ξεκάθαρους όρους προς την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα μιλά για αποκλιμάκωση σε στρατιωτικό και ενεργειακό επίπεδο.

Τα βασικά σημεία της ανάρτησης είναι τα εξής:

1) Το Ιράν θα πρέπει να εγγυηθεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα.

2) Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι το Στενό του Ορμούζ ανοίγει ξανά για ελεύθερη ναυσιπλοΐα, ενώ γίνεται λόγος και για άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή.

3) Παράλληλα υποστηρίζει ότι θα ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού και καταστροφής εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, σε συνεργασία με το Ιράν, την Κίνα και τον Οργανισμό Διεθνούς Ατομικής Ενέργειας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η αναφορά του σε αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν πλήξει υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις πριν από έντεκα μήνες, αλλά και η δήλωσή του ότι «δεν θα υπάρξει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεωτέρας». Ο ίδιος κλείνει την ανάρτησή του λέγοντας ότι μεταβαίνει στην Αίθουσα Καταστάσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, κάτι που εντείνει ακόμη περισσότερο το κλίμα διεθνούς ανησυχίας γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.