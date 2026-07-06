«Βόμβα» Τραμπ στο Μουντιάλ - Ακύρωσε με τηλεφώνημα στον Ινφαντίνο την κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκούν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η τιμωρία του επιθετικού της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπαλογκούν, σύμφωνα με πληροφορίες προσώπων που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συνομιλίας.



Ο Μπαλογκούν είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, γεγονός που, βάσει των κανονισμών, συνεπαγόταν αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής και αποκλεισμό από τον επόμενο αγώνα. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, η FIFA ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός επιθετικός θα έχει τελικά δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα της Δευτέρας απέναντι στο Βέλγιο, ανατρέποντας την αρχική απόφαση.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη εξέλιξη, καθώς είναι η πρώτη φορά από το 1962 που η FIFA επιτρέπει σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί, ενώ κανονικά θα έπρεπε να εκτίσει ποινή αποκλεισμού. Η υπόθεση αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Αμερικανό πρόεδρο, με το δημοσίευμα να σημειώνει ότι ο επικεφαλής της FIFA έχει καλλιεργήσει στενή σχέση με τον Τραμπ τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, το οποίο φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.



Η FIFA δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημη αιτιολόγηση που να συνδέει την ανατροπή της απόφασης με την τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσιο σχόλιο από τον Λευκό Οίκο για το περιεχόμενο της συνομιλίας.