Ο Τραμπ προειδοποιεί τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας να μην πουλήσουν όπλα στο Ιράν

Την εμπιστοσύνη του εξέφρασε, σε ανάρτησή του στo Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας πως κρατάνε τον λόγο τους και δεν πωλούν ή παραχωρούν όπλα στο Ιράν.

Παράλληλα, όμως, προειδοποίησε πως σε διαφορετική περίπτωση που εμπλέκονταν «θα ήταν πολύ κακό για αυτές — σίγουρα δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους».

Σημειώνεται πως το σχόλιο έρχεται μετά από σειρά πληροφοριών που έχουν έρθει στη δημοσιότητα πως το Ιράν χρησιμοποιεί κινέζικη τεχνολογία στον πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Ο πρόεδρος Σι, κατά την πρόσφατη συνάντησή μας στο Πεκίνο της Κίνας, μου είπε ότι δεν θα παρείχε ούτε θα πωλούσε όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες — και η δήλωση αυτή αφορούσε και τις κινεζικές εταιρείες. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μας, τον πιστεύω και, άλλωστε, του κάνω κι εγώ πολύ μεγάλες χάρες. Ομοίως, ο πρόεδρος Πούτιν, παρά τον φρικτό πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία (η σχέση μας παραμένει σταθερή, όπως και με τον πρόεδρο Ζελένσκι), μου είπε ότι δεν θα πουλούσε όπλα στο Ιράν. Κατανοεί ότι εγώ δεν πουλάω όπλα στην Ουκρανία, αλλά σε χώρες του ΝΑΤΟ. Εκείνες πληρώνουν το πλήρες τίμημα και δεν έχω ιδέα πώς διανέμονται αυτά τα όπλα. Επομένως, δύο μεγάλες χώρες που συχνά αναφέρονται στο πλαίσιο του ζητήματος του Ιράν, κατά τη γνώμη μου, δεν εμπλέκονται. Αν το έκαναν, θα ήταν πολύ κακό για αυτές — σίγουρα δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»